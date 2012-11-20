تغییر رویکرد دشمن بر اساس توان نظامی دریاپایه/ لزوم اتخاذ استراتژی دریایی

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار پاسدار علی فدوی دوشنبه شب در اجتماع دانشجویان دانشگاه هرمزگان که در سالن فرهنگ دانشگاه هرمزگان برگزار شد، با اشاره به تغییر رویکرد و دکترین دشمن در حوزه امنیتی و نظامی و تغییر فاز استراتژی بری به دکترین بحری و دریاپایه، گفت: تغییر رویکرد تهدیدات دشمن بر اساس توان نظامی دریاپایه، تکیه بر استراتژی دریایی را به یک نیاز و الزام تبدیل کرده است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: عواملی همچون وجود مهم ترین منابع درآمدی و ذخایر انرژی کشور در دریا و باریکه نزدیک به حوزه دریایی و همچنین دکترین نظامی دریاپایه دشمن و سمت و سوی تهدیدات امنیتی و اقتصادی ایجاب می کند که تفکر بحری در سطوح مختلف در کشور ما مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اگر هزاران سال تهدید جغرافیای ایران از زمین بوده است و بر همین اساس تفکر بری شکل گرفت، در حال حاضر این وضعیت تغییر کرده و بر پایه عواملی که بخشی از آن ذکر شد تکیه بر تفکر و استراتژی دریایی یک نیاز و الزام قطعی و یک فرصت استثنایی است.

فدوی تصریح کرد: آمریکایی ها با تکیه بر توان نظامی دریاپایه به دنبال ایجاد سلطه برای کسب منافع خود هستند یعنی در واقع آمریکایی ها یک توان نظامی دریاپایه ای هستند که تمام توان آنها بر پشت ناوهایشان است.

وی در ادامه در بحث اهمیت و جایگاه دریا از ابعاد مختلف و حضور نیروهای آمریکایی در دریا افزود: در سالیان بسیار دور کشور ما یک کشور خشک و زمینی بوده که تبعاتی را هم به دنبال داشته است؛ بنابراین می بینیم تقریبا به لحاظ این تفکر سالیان بسیار طولانی، وضعیت دریاهای ما و سواحل آن تقریبا یک جای فراموش شده ای محسوب شده است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه اظهار داشت: در طول تاریخ هم هر وقت ما از دریاها عبور نکردیم فرصت ها را از دست داده ایم؛ چراکه دریا و وسعت سرزمین هایی که در این مجموعه قرار داشتند، فرصت های ذی قیمتی بوده است، درحالی که برخی از کشورها مثل انگلیس در مقطعی از تاریخ با این وسعت کم از دریا به عنوان یک فرصت استفاده کردند.

وی با اشاره به پیشینه حضور کشورهای سلطه گر جهانی در منطقه، ادامه داد: آمریکا نمی تواند با اتکا به سرزمین در هر جایی از دنیا حضور یابد و مقاصد خود را اعمال کند بنابراین تنها راه سلطه جویی او از طریق دریا و با اتصال به دریاست که می تواند در همه جا باشند و برنامه های خود را پیاده کنند.

دریادار پاسدار فدوی با تأکید بر اینکه تفکر دریایی به عنوان جایگزین تفکر خشکی یک الزام است، تصریح کرد: آمریکایی ها در جاهای مختلف برای به دست آوردن آن چیزی که خودشان از آن به عنوان منافع حیاتی امنیت ملی یاد می کنند، به موضوع دریا تکیه کرده است و این را از زمان کارتر به صورت رسمی اعلام کردند.

وی با اشاره به منابع عظیم نفت و گاز درخلیج فارس گفت: قریب به اتفاق نفت دنیا در خلیج فارس است، به نحوی که از هزار و 300 میلیارد بشکه نفت قطعی شده در دنیا، ۸۰۰ میلیارد بشکه آن در حوزه خلیج فارس قرار گرفته، گاز هم همین وضعیت را دارد و به نوعی انحصاری تر از نفت است و دو کشور دارنده منابع بزرگ گازی در جهان، در خلیج فارس قرار دارند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه اظهار داشت: میزان برداشت جهانی از نفت زیاد است و از سویی منابع نفت کشف نشده هم در بسیاری از نقاط دنیا تقریبا ناچیز است، اما در منطقه ما، به ویژه حوزه دریایی و مشرف به دریا و همچنین حوزه خلیج فارس احتمال کشف منابع نفتی و گازی جدید بسیار زیاد است.

وی افزود: حیات اقتصادی مهم ترین غول های اقتصادی جهان متکی به نفت و گاز است که با محدودیت این منابع و رو به پایان بودن و همچنین روند برداشت از این منابع در سایر نقاط جهان، حوزه خلیج فارس را با توجه به میزان ذخایر موجود، به منطقه ای مهم تبدیل کرده است که در آینده دارنده انحصاری این منابع خواهد بود.

سردار فدوی با اشاره به واقع شدن مهم ترین کشورهای دارنده نفت و گاز در حوزه دریایی خلیج فارس گفت: اوایل انقلاب ۷۰ میلیارد بشکه نفت قطعی شده داشتیم، اکنون پس از سی و اندی سال برداشت و بر اساس آن چیزی که دنیا قبول دارد ۱۳۸ و نیم میلیارد بشکه ذخیره نفتی داریم، هر چند که این میزان در برآورد وزارت نفت حدود ۱۸۰ میلیارد بشکه است. و این ذخایر به دو برابر افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر ایران و قطر که بالاترین ذخایر گازی جهان را در اختیار دارند، در خلیج فارس قرار دارند و این موضوع نیز،‌ اهمیت خلیج فارس را دو صد چندان کرده است.

دانشگاهیان فرهنگ سازی و الگوهای تفکر دریایی را ارائه کنند

وی با اشاره به وضعیت ایران با توجه به منابع غنی دریایی، خطاب به دانشگاهیان افزود: دانشگاه ها باید کمک کنند و با فرهنگ سازی، الگوهای تفکر دریایی را ارائه دهند تا دکترین کاربردی ما از یک کشور زمینی به دریایی تبدیل شود که این کار باعث مصون ماندن از تهدید می شود و به نوعی کشور باید از این پتانسیل به خوبی استفاده کند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه ما به دنبال امنیت در خلیج فارس هستیم و بر پایه این اعتقاد که از نظر اسلام هر اقدامی که مردم دنیا را در شرایط بهتری قرار دهد، مشمول ثواب و پاداش است، در پی ایجاد امنیت پایدار در منطقه هستیم، گفت: آمریکایی ها طی سالهای اخیر و در پی سلسله اقدامات خود در حوزه خلیج فارس، ایجاد ناامنی و ضربه زدن به منافع جمهوری اسلامی ایران را دنبال کرده اند.

فدوی به کارنامه فتنه گری ها و اقدامات خرابکارانه آمریکا در همراهی با رژیم صدام و نقش این کشور در تغییر موازنه جنگ به نفع صدام و پیگیری سیاست براندازی و دشمنی علیه انقلاب اسلامی در طی سال های اخیر اشاره کرد و افزود: آمریکایی ها برنامه ریزی کرده بودند که جنگ تحمیلی با شکست ما به پایان برسد اما نقش نیروی دریایی سپاه باعث شد این برنامه ریزی که در سال های ۶۶ و ۶۷ به اوج خود رسید، ناکام بماند.

فدوی بیان کرد: سلسله اقدامات مقابله به مثل ما در تقابل با روندی که آمریکایی ها آن را طراحی و آغاز کرده بودند،‌ باعث شد تا روند جنگ به نفع ما تغییر پیدا کند و انجام بیش از ۱۳۹ عملیات مقابله به مثل، ۱۷ عملیات موشکی و بهره گیری هدفمند و هوشمند از مین های دریایی در کنار عملیات های والفجر ۸ و کربلای ۵ بود که سرنوشت جنگ را تغییر داد و آمریکا را در تحقق هدفش نسبت به جمهوری اسلامی ایران ناکام گذاشت.

هدف آمریکا ناامن کردن خلیج فارس است/هنوز از مین های ایرانی می ترسند

وی افزود: مین های ما چنان اثری بر آمریکایی ها گذاشت که همچنان در وحشت ناشی از این مین ها به سر می برند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: مهم ترین ابزار آمریکا برای کنترل دنیا، سلطه بر خلیج فارس و ناامن کردن آن است و تهدید کشورهای وابسته به نفت این حوزه و استمرار حضور در این منطقه، بخشی از پازلی است که آمریکا در بطن ناامن سازی های خود گنجانده است و اسناد نشان می دهد که آمریکایی ها از سال ها پیش با درک اهمیت منطقه انرژی خیز خلیج فارس، در پی استقرار دائم در منطقه بوده اند.

وی افزود:امروز با حضور قدرتمندانه و مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران، آمریکا در منطقه نه تنها در موضع تهاجم نیست بلکه در موضع انفعال به استیصال و درماندگی رسیده است.

فدوی با بیان این که آنچه دسیسه های آمریکا را در منطقه ناکام گذاشته حاکمیت تفکری است که انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام(ره) به دنیا عرضه کرد،‌گفت: در واقع انفعال از سوی آمریکایی ها زمانی شروع شد که انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل با صدور یک تفکر ناب و عمیق، تهاجمی را انجام داد؛ اما پاسخ آنها فیزیکی بود، یعنی از ۲۴ بهمن ۵۷ آنها به صورت فیزیکی و سخت افزاری به ایران حمله کردند؛ ولی همواره در برابر راهبرد نرم افزاری و فکری و عقیدتی حضرت امام در موضع انفعال قرار داشتند.

دو چالش اصلی آمریکا در چین و خلیج فارس

وی به موضع آمریکا در قبال تهدیدات پیش رو اشاره کرد و با بیان این که ما باید تهدیدات پیش رو و تحرکات دشمن را هوشمندانه و به دقت رصد کنیم، افزود: آمریکایی ها در سال ۹۰ دکترین جدید خود را که نتیجه و خروجی مراکز پژوهشی این کشور بوده و در نهادهای مختلف تصمیم گیری و سیاست گذاری این کشور تصویب و به امضای رئیس جمهور این کشور رسیده است، رسما اعلام کردند که بر اساس آن، بنا دارند تا نیروی زمینی خود را کوچک کنند و اعلام کردند در دو جا آمریکا در آینده با چالش جدی مواجه است، یکی موضع دریا و دیگری فضای سایبری است و برای این اظهار نظر رسمی خود مصداق دریا را خلیج فارس و سایبری را چین و منطقه ایران اعلام کردند.

دریادار پاسدار فدوی بار دیگر بر نقش مهم و استراتژیک حوزه خلیج فارس تأکید کرد و گفت: در سال ۱۳۶۷ که جنگ تمام شد، روزانه حدود ۹ میلیون بشکه نفت از خلیج فارس خارج می شد که امروز این میزان به بیش از ۲۰-۱۹ میلیون بشکه در روز رسیده و تا هشت سال دیگر یعنی در سال ۲۰۲۰ میلادی میزان بشکه نفتی که از این حوزه بیرون می رود، به حدود ۴۰ میلیون بشکه نفت در روز خواهد رسید.

وی افزود: ذخایر نفتی بسیاری از کشورهای دارنده نفت در آینده به گونه ای است که فقط جوابگوی مصرف داخلی آنها خواهد بود و نفتی برای صادرات نخواهند داشت؛ آمریکایی ها روزانه حدود ۲۵ میلیون بشکه نفت مصرف می کنند که تا ۳۰-۲۰ سال پیش همه را خودشان تأمین می کردند که در حال حاضر میزان نفت تولیدی آنها تقریبا به یک سوم میزان مصرفشان کاهش پیدا کرده و بقیه را وارد می کنند؛ انگلیس و نروژ در حوزه نفت دریای شمال تا اوایل انقلاب اسلامی صادر کننده نفت بودند اما امروز وارد کننده این محصول استراتژیک هستند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در پایان به توانمندی این نیرو برای مقابله با تهدیدات اشاره کرد و گفت: امروز به برکت خون شهدا و رهبری حضرت امام(ره) که این مسیر به رهبری امام خامنه ای(مدظله)‌استمرارپیدا کرده است، توانمندی غیر قابل قیاسی با زمان جنگ تحمیلی پیدا کرده ایم.

وی افزود: دشمن قسمتی از این توانمندی را می داند و به همین خاطر معادله بازدارنده برقرار و توان بازدارندگی ایجاد شده است و ما امروز به این توان دست پیدا کرده ایم.

به گزارش مهر، پرسش و پاسخ بخش دیگری از این برنامه بود که طی آن دانشجویان دانشگاه هرمزگان سئوالات خود را در زمینه های مختلف مطرح کردند و دریادار فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه به این سئوالات پاسخ داد.