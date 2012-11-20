فروشگاهی در قائم شهر اقدام به عرضه گوشت مرال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کیایی افزود: بدنبال دریافت اطلاع مردمی از فروش گوشت مرال دریکی از فروشگاههای قائم شهر، ماموران محیط زیست شهرستان با مراجعه به این مجموعه شاهد فروش گوشت این حیوان شدند.



وی ادامه داد: در بازرسی انجام شده از این فروشگاه، یک کیلوگرم گوشت مرال این حیوان حمایت شده کشف و ضبط شد.



رئیس اداره حفاظت از محیط زیست قائم شهر گفت: این فروشگاه بدلیل خسارت زیست محیط به 12 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

بسیج یادآور ارزشهای انقلاب و دفاع مقدس



فرمانده سپاه ناحیه قائم شهر با اشاره به در پیش بودن هفته بسیج از این هفته بعنوان فرصتی مناسب برای یادآوری ارزشهای دفاع مقدس و انقلاب اسلامی یاد کرد.

سرهنگ علی رمضانی اظهار داشت: در هفته بسیج با برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی برای اقشار مختلف جامعه بستری فراهم می شود تا نسبت به اقدامات و تلاشهایی که این نهاد انقلابی در جامعه انجام می دهد آگاهی یابند.



وی با تاکید بر جدید بودن برنامه های هفته بسیج امسال در شهرستان قائمشهر، اظهار داشت: زمینه حضور آحاد مختلف جامعه در برنامه های هفته بسیج امسال و پرداختن به ایده های نو فراهم شده است .

