ایران و حزب الله غزه را تنها نگذاشته اند/دولتهای عربی به درد تشییع جنازه می خورند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله تاکید کرد آینده منطقه ما، آینده قهرمانان و مبارزان است، نه آینده افرادی که همچون بره ضعیف هستند.



سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در سخنانی در خلال مراسم عزاداری سالار و سرور شهیدان جهان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) تصریح کرد در فلسطین، لبنان و بسیاری از کشورهای عربی، شیرها و قهرمانانی وجود دارند، و هر کس خود را مظلوم بداند، باید از خودش حرف بزند، اما حق ندارد که بگوید همه اعراب همچون بره(ضعیف)هستند.



وی خاطر نشان کرد دولتها، رهبران و رسانه هایی به بره(کنایه از ضعف و ناتوانی) تبدیل شده اند، اما بیش از 60 سال از مناقشه اعراب و اسرائیل می گذرد و از توطئه و همدستی عربی و غربی و چشم پوشی اغلب دولتهای عربی از فلسطین و لبنان می گذرد و فقط ملتها هستند که مقاومت می کنند و خون خود را هدیه می کنند، اما بره ها به جایی که جایشان است، می روند، اما شیرها، آینده این ملت را می سازند، همانطور که در لبنان و غزه ساختند.



نصرالله خاطر نشان کرد از قول یکی از مقامات یک کشور عربی نقل کرده اند که : نباید فلسطینی ها را بیشتر از آنچه ما می توانیم انجام دهیم، امیدوار کنیم و کمکهایی که اعراب برای ارائه به فلسطینی ها تعهد داده بودند، ارائه نشده است، برخی از اعراب در محاصره غزه مشارکت داشتند که این اعتراف خوبی است، سئوال این است، این سلاحها و موشکها چگونه به غزه رسید، موشکهای ضد هواپیما چگونه و توسط چه کسانی رسید؟



وی افزود ما باید ببینیم که چه کسی غزه را قادر کرده است که امروز رو پای خود بایستد و بجنگد و تل آویو و قدس(منطقه صهیونیست نشین قدس اشغالی) را موشک باران و جنگ افزارهای اسرائیلی را منهدم کند، باید بار دیگر نقش ایران و سوریه در این موضوع یادآوری شود، اعراب امروز اعتراف کرده اند(اشاره به اعتراف وزیر خارجه قطر) که در محاصره غزه سهیم بوده اند، عربیت و اسلام واقعی این است که کشورهای عربی به غزه سلاح ارسال کنند.



نصرالله تصریح کرد از واجب ترین واجبات، باز کردن مرزها و ارسال تعداد بیشتری موشک برای مقاومت در غزه است، کجایند اعرابی که سلاح برای مخالفان در سوریه ارسال می کنند، اما جرات ارسال حتی یک گلوله به غزه را ندارند.

نصرالله تاکید کرد ایران، سوریه و حزب الله، هرگز غزه را تنها نگذاشته اند و همانطور که در گذشته با مردم غزه بودیم، در آینده هم با آنها خواهیم بود و در کنارشان قرار خواهیم داشت، ما به وظیفه دینی و ایمانی، ملی و انسانی خود عمل می کنیم، نبرد اساسی، این نبردی است که همه را ملزم می کند که در کنار یکدیگر باشند.





دبیرکل حزب الله خاطر نشان کرد ما امروز همچنان شاهد ایستادگی مقاومت در غزه و تمسک آن به شروطش هستیم، اسرائیل امروز به سبب بن بستی که در آن قرار گرفته، به دنبال آتش بس است تا اوضاع را به قبل از ترور احمد الجعبری برگرداند، اما مقاومت این راه حل را نمی پذیرد.



وی با اشاره به پیامدهای ماجراجویی نظامی علیه غزه برای اشغالگران قدس تصریح کرد : همانند تجربه سال 2008 در غزه و تجربه لبنان(جنگ 33 روزه) مقاومت و مردم و رهبران آن از این مرحله که از طریق کشتار کودکان و زنان و دیگر کشورهای عربی امکان فشار بر آنها وجود دارد، عبور کردند.



وی با اشاره مواضع انفعالی رژیمهای عربی در قبال تجاوزات رژیم صهیونیستی اعلام کرد آنچه امروز از کشورهای عربی انتظار می رود، این است که از غزه حمایت کنند و آن را به سلاح تجهیز کنند، نه اینکه به عنوان میانجی میان دشمن و غزه عمل کنند.



نصرالله خاطر نشان کرد به نظر می رسد کشورهای عربی مانند هلال احمر نفع می رسانند، هیچ اراده سیاسی و وجود سیاسی ندارند، بلکه فقط مثل هلال احمر عمل می کنند، همچنین این کشورها همانند تشییع کنندگان جنازه نفع می رسانند.