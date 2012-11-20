516 هیئت مذهبی در ایام ماه محرم در کردستان فعالیت دارند

علی خزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هیات های مذهبی استان روزانه در ایام محرم در سطح هیئات مذهبی، حسینیه ها و مساجد به برنامه عزاداری و سینه زنی می پردازند.

وی اجرای برنامه روضه های خانگی، سخنرانی روحانیون و مبلغین و مبلغات بومی و غیربومی در استان و مدیحه سرایی مداحان را از برنامه های این ایام دانست.

وی با اشاره به فعالیت مداحان استان در این ایام بیان کرد: در حال حاضر 412 مداح در استان فعالیت دارند و آماده اجرای برنامه های ایام محرم هستند.

رئیس شورای هیئات مذهبی کردستان یادآور شد: مساجد شهرهای قروه، بیجار و کامیاران نیز در این ایام آماده برگزاری مراسم عزاداری توسط عزاداران محرم الحرام است.

خزایی همچنین به برنامه های دهه اول محرم در هیئات دانشجویی اشاره کرد و گفت: در این ایام 14 هیئت دانشجویی به اجرای برنامه می پردازند.

وی فعالیت 22 هیئت دانش آموزی در سطح مدارس استان را نیز از دیگر برنامه های ایام محرم برشمرد و گفت: این هیئات نیز در دهه اول محرم مراسم عزاداری و سینه زنی می پردازند.

رئیس شورای هیئات مذهبی کردستان با اشاره به اینکه برنامه های ایام محرم در استان آغاز شده است، افزود: روحانیون، مسئولان، اعضای هیئات مذهبی، مبلغین و مبلغات و تمامی اقشار مختلف مردم در این برنامه ها شرکت دارند.