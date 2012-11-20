انتخاب مواد دندانی نامرغوب منجر به شکست درمان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره سادات جعفرزداه با اشاره به شرایط موجود اقتصادی و تحریمها اظهار کرد: در این شرایط استفاده از مواد دندانی تولید داخل کاملا مقرون به صرفه است.

عضو هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی تهران مواد دندانی به کار رفته را از بیومواد دندانی تا نانو سلولهای بنیادین و مهندسی بافتی متفاوت برشمرد و افزود: هم اکنون یک باندینگ با قیمت کمتری در داخل تولید می شود حال آن که قیمت جهانی آن 10 برابر قیمت داخلی است.

دبیر علمی نخستین کنگره بین المللی مواد دندانی با اشاره به نوپا بودن این رشته تخصصی دندانپزشکی ادامه داد: از این رو هم اکنون این رشته تخصصی مغفول مانده است و این در حالی است که شمار فارغ التحصیلان این رشته در کشور از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمی کند.

جعفرزاده با بیان اینکه فارغ التحصیلان این رشته می توانند کمک خوبی در تولید و تست، ارائه خدمات مشاوره ای به شرکتهای تولیدکننده و حتی ناظر فنی باشند، گفت: هم اکنون نخستین ورودیهای این رشته کاملاً فارغ التحصیل نشدند و 3 دانش آموخته فارغ التحصیل شده همگی جذب مراکز آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی شده اند.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد زیرساختهای لازم برای راه اندازی خط تولید مواد دندانی افزود: بدین ترتیب کشور از واردات مواد دندانی بی نیاز می شود.

این دکترای تخصصی مواد دندانی از دانشگاه منچستر انگلیس یادآور شد: دندانپزشکان برای افزایش کیفیت خدمات دندانپزشکی با حساسیت بیشتری مواد دندانی را انتخاب کنند تا مواد استاندارد و یا حتی بالای کف استاندارد انتخاب شوند.

جعفرزاده هدف رشته تخصصی مواد دندانی را تولید علم و ثروت مبتنی بر علم دانست و گفت: از سال 86 پذیرش دانشجو در این رشته آغاز شده است و هم اکنون به جز 4 فرد فارغ التحصیل از دانشگاه های خارجی 5 دانشجو هم در این رشته تحصیل می کنند.

نخستین کنگره بین المللی مواد دندانی ایران از 15 تا 17 آذر ماه امسال با همکاری دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، انجمن دندانپزشکی ایران و مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی در پزشکی در سالن شهید دکتر هدایت دانشکده دندانپزشکی تهران برگزار می گردد.