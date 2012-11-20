مسکن مهر نهاوند سرگردان تصمیمات مدیران/ وعده ها محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، مردمی که سالها رویای خانه دار شدن را در ذهن خود به یادگار نگه داشته بودند با حرفهای مسئولان و امیدهای آنان عزم خود را برای خانه دار شدن جزم کردند و از هر تلاش و کوششی برای فراهم کردن شرایط اولیه ثبت نام مسکن مهر دریغ نکردند و روزها را به انتظار نشستند تا روزی در مسکن شخصی خود آسایش و راحتی را تجربه کنند.

اما تعداد فراوانی از مردم که با هزاران زحمت توانسته اند مبلغی را به عنوان سهم آورده جمع کنند امروز سرگردان تصمیمات آشفته برخی مدیران شده اند و اطلاع دقیق و قابل باوری در راستای زمان واگذاری مسکن مهر ندارند.

زمان واگذاری مسکن مهر نهاوند بهمن ماه 90 اعلام شده بود

این در حالیست که پیش تر مسئولین مربوطه وعده داده بودند که مسکن مهر نهاوند در بهمن ماه 90 واگذار می شود اما می بینیم نه تنها واگذار نشده بلکه این وعده نزدیک به یکسال به تعویق افتاده است.

طرح مسکن مهر در ابتدا در قالب بند د تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۸۶ آغاز شد و سپس بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت.

مبنای اصلی مسکن مهر بر این امر مبتنی است که ارزش زمین، بخش قابل توجهی از هزینه تمام شده مسکن را به خود اختصاص می دهد.

اما در میان این همه هیاهوی رسانه ای آنچه واقعیت دارد اینکه تأخیر در تحویل مسکن مهر به متقاضیان و عدم تعهد پیمانکاران در اجرای قانون موجب سردرگمی صاحبان مسکن مهر نهاوند شده است.

سردرگمی صاحبان واحدهای مسکونی آنها را به فرمانداری کشاند

سردرگمی صاحبان این واحدهای مسکونی به حدی رسیده است که در مقابل فرمانداری این شهر برای بیان خواسته هایشان جمع شدند و نیمه آبان ماه امسال با حضور در مقابل فرمانداری به بیان خواسته هایشان پرداختند.

اعتراض متقاضیان مسکن محور چند محور داشت یکی اینکه وعده مسئولین در واگذاری واحدهای مسکونی از 22 بهمن سال گذشته تاکنون عملی نشده است.

دیگر اینکه وضعیت امکانات اولیه این واحدها در هاله ای از ابهام قرار دارد و هنوز آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب واحدها راه اندازی نشده است.

از سوی دیگر پیمانکار مربوطه با وجود اینکه عقد قرارداد منازل مسکونی مهر به چند ماه قبل و حتی سال گذشته مربوط است از افزایش سهم آورده به میزان سه میلیون تومان دیگر خبر داده و اعلام کرده اگر این مبلغ از طرف متقاضی پرداخت نشود حق استفاده از واحد مسکونی را نخواهد داشت.

22 بهمن سال قبل کجا و امروز کجا؟

علی ظفری یکی از اعتراض کنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دیگر وعده های مطرح شده در واگذاری مسکن مهر خسته شده ایم، گفت: 22 بهمن سال قبل کجا و امروز کجا؟

وی گفت: تعدادی از مردم علی رغم اینکه واحدهای آنها بدون آب و برق و گاز و شبکه فاضلاب هستند به ناچار در آنها ساکن شده اند.

ظفری افزود: پیمانکار اعلام کرده که ملبغ 3 میلیون تومان دیگر باید پرداخت کنید تا واحدهای مسکونی واگذار شوند.

مرضیه کیانی یکی دیگر از متقاضیانی است که به نشانه اعتراض به روند احداث مسکن مهر به دفتر نماینده مردم نهاوند مراجعه کرده است.

مسکن مهر در مکانهایی ساخته شده که چندان مورد علاقه مردم نیست

وی صحبت خود را اینگونه شروع می کند که مسکن مهر در مکانهایی ساخته شده که چندان مورد علاقه مردم نیست و این خود مشکلی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: برای اینکه مسکن مهر بتواند جوابگوی تقاضای مردم باشد باید با کیفیت و در جاهای مورد تقاضا ساخته شود.

کیانی با بیان اینکه ما مستأجر هستیم و به خاطر قولی که مسئولین به ما دادند چند بار قراردادهای خود را با صاحب خانه عقب و جلو انداختیم، گفت: در نهایت صاحب خانه به ما گفته یا باید قرارداد یک ساله ببندید و یا خانه را واگذار کنید و ما هم مجبور شدیم به خانه های مسکونی مهر برویم منزلی که نه شبکه فاضلاب دارد، نه گاز، حال ما چه کاری باید انجام دهیم؟

هرچه داشتیم برای مسکن مهر هزینه کرده ایم

بهمن غلامی با نسخه ای از متن قرارداد خود به سمت ما می آید و می گوید آقای خبرنگار به خدا دیگر آه در بساط نداریم هر چه داشتیم برای مسکن مهر هزینه کرده ایم ولی باز هم پیمانکار اعلام کرده است باید مبلغ سه میلیون تومان پرداخت کنیم.

او قرارداد خود را نشان می دهد و می گوید ما در سه مرحله 10 میلیون و 562 هزار تومان طبق قرارداد منعقد شده در تاریخ 31 تیر 89 پرداخت کرده ایم و دیگر نباید پولی پرداخت کنیم اما پیمانکار اعلام کرده هر متقاضی باید سه میلیون تومان دیگر پرداخت کند در حالی که ما دیگر توان پرداخت این مبلغ را نداریم چرا از اول در این مورد شفاف سازی نشده است.

بدقولی مسئولین در تحویل منازل مسکونی مهر مشکل آفرین شده است

محمد ظفری یکی دیگر از متقاضیان مسکن مهر است او که یک سال از ازدواجش گذشته است می گوید در این یک سال به خاطر بد قولی مسئولین در تحویل منازل مسکونی مهر سه بار مجبور به تغییر خانه استیجاری شده است.

وی گفت: پیمانکار هنوز انشعاب گاز و فاضلاب را وصل نکرده است و تحویل دادن کلید را مشروط به پرداخت سه میلیون تومان دیگر کرده است و ما نمی دانیم این سه میلیون را به خاطر چه چیزی باید پرداخت کنیم به خدا دیگر آه در بساط نداریم مگر جوانی که یک سال و آنهم به امید مسکن مهر ازدواج کرده است چقدر پس انداز دارد.

وی از اینکه پیمانکار و مسئولین از اول مبلغ نهایی را مشخص نکرده اند ناراحت است.

کمال سیف در دفتر نماینده مردم نهاوند و به نمایندگی از متقاضیان مسکن مهر که برای پیگیری امور و اعتراض خود به اینجا آمده اند مشغول نوشتن طومار است.

وی با بیان اینکه اگر نیاز باشد تا پیش وزیر راه و شهر سازی هم می رویم، گفت: تأخیر 10 ماهه و در بعضی واحدها یک ساله ضررهای زیادی به ما وارد کرده است و آسایش و راحتی را از ما سلب کرده است.

وی ادامه داد: اصلا نمیدانیم چه کاری باید انجام دهیم، فشار به حدی است که علی رغم اینکه هنوز انشعابات آب و گاز و فاضلاب وصل نیست ولی عده ای از مردم از روی ناچاری در این منازل مستقر شده اند.

وی گفت: ما افرادی هستیم که توان خریدن خانه مسکونی نداشتیم به همین خاطر برای مسکن مهر ثبت نام کردیم ولی تاکنون این منازل در اختیار ما قرار داده نشده است.

مردم از این همه بد قولی و رفت و آمد خسته شده است

خانم معصومه سیفی نیز از این همه بد قولی و رفت و آمد خسته شده است، وی هم از پرداخت کل مبلغ مشخص شده در قرار داد سخن میگوید و معتقد است در آماده سازی منازل مسکونی مهر کوتاهی شده است.

وی از مراجعه چند باره به فرمانداری و اداره راه و شهر سازی میگوید که تا کنون بی نتیجه مانده است.

وی میگوید 10 ماه است تمام اسباب و اثاثیه خود را جمع کرده و در زیر زمین یکی از اقوام قرار داده ام و در این مدت در منزل پدر و مادر شوهرش زندگی کرده و دیگر از این بلا تکلیفی خسته شده است.

اینها تنها گوشه ای از مشکلات هزارن آرزومندی است که صاحب خانه شدن را در رویاهای خود جستجو می کنند اما..

حالا باید دید مسئولین در مورد مسائل پیش امده چه تصمیمی خواهند گرفت و در نهایت واگذاری منازل مسکونی مهر در شهر نهاوند چه زمانی انجام خواهد شد.