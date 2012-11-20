آسفالت راه های روستایی زمینه ساز توسعه/ راه روستای هشمیز افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله میرزائی اصل شامگاه دوشنبه در جریان بازدید از روند اجرای پروژه های عمرانی در بخش سیروان ضمن حضور در روستای هشمیز از نزدیک در جریان پروژه راه روستایی این مسیر قرار گرفت و عنوان کرد: توسعه راه های روستایی زمینه را برای تقویت زیرساخت های لازم برای رسیدن به توسعه پایدار را فراهم می کند.

وی با اشاره به اهمیت دسترسی به راه روستایی مناسب و آسفالته بیان کرد: ایجاد راه ارتباطی مناسب و تقویت سیستم حمل و نقل یک زیرساخت اصلی در راستای رسیدن به توسعه است و زمانی که یک منطقه راه دسترسی مناسبی داشته باشد می توان امکانات بیشتری را برای آن مهیا کرد و به همین دلیل همواره دولت تلاش دارد که توسعه راه های روستایی را در اولویت قرار دهد.

فرماندار شهرستان سنندج اهمیت دیگر راه روستایی را کاهش مهاجرت مردم از مناطق روستایی به شهرها عنوان کرد و افزود: ایجاد راه مناسب و حمل و نقل آسان باعث می شود که مردم در کمترین زمان و با حداقل هزینه به شهرها دسترسی داشته باشند و در نتیجه میزان مهاجرت به شهرها نیز کاهش پیدا می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در راستای ارتقاء راه های روستایی در شهرستان سنندج گفت: شهرستان سنندج به عنوان مرکز استان وضعیت خوبی در حوزه راه روستایی نداشت ولی در طول سه سال اخیر برنامه ریزی ویژه ای برای این مهم صورت گرفته و در حال حاضر نیز پروژه های متعددی در این شهرستان در حوزه راه روستایی در دست اجراست.

میرزائی اصل با اشاره به لزوم تسریع در ساخت و بهره برداری از پروژه های در دست اجرا یادآور شد: علیرغم محدودیت های اعتباری وضعیت پروژه های عمرانی در حوزه راه در شهرستان سنندج مناسب است و انتظار می رود که این روند مناسب رو به رشد همچنان ادامه داشته باشد.

وی همچنین به وضعیت پروژه عمرانی روستای هشمیز اشاره کرد و اظهار داشت: محور روستای هشمیز و روستاهای اطراف از جمله پروژه های مهم روستایی در استان کردستان است که خوشبختانه طی سه سال اخیر اقدامات بسیار خوبی در راستای آسفالت آن اجرایی شده است.

فرماندار شهرستان سنندج عنوان کرد: در حال حاضر بخش زیادی از مسیر درکوله به سمت روستای هشمیز آسفالت شده است و بقیه مسیر نیز هم اکنون در دست آسفالت است و با توجه به پیگیری های صورت گرفته تا پایان سال آینده نیز این پروژه به صورت کامل به بهره برداری می رسد.

میرزائی اصل در جریان سفر یک روزه خود به روستای هشمیز همچنین از یادمان شهید ناهیده فاتحی کرجو بازدید کرد و در ادامه به همراه فرمانده سپاه سنندج و جمعی از مدیران سنندج با مردم این روستا نیز از نزدیک دیدار و گفتگو کرد.