به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد در اولویت قرار گرفتن طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری توسط یکی از اعضای هیئت رئیسه قرائت شد.

این پیشنهاد با درخواست و امضای 50 نفر از نمایندگان بوده است.



بعد از شنیدن نظر موافقان و مخالفان این پیشنهاد در نهایت طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با 148 رای موافق، 63 رای مخالف و 16 رای ممتنع از 243 رای به تصویب رسید.



این طرح فردا در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.



به گزارش مهر، طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار داشت که طبق برنامه بررسی این طرح به هفته های آینده موکول می شد به همین خاطر نمایندگان درخواست کردند تا این طرح در اولویت کار مجلس قرار گیرد تا بعد از تصویب این قانون به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده برسد.



علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پیش از آغاز جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در توصیه به نمایندگان خواستار در اولویت قرار گرفتن این طرح شد.