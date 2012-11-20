تبادل نظر کتابفروشان ایرانی و آلمانی در تهران

محمود آموزگار در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح نتایج سومین کارگاه آموزشی آکادمی نمایشگاه کتاب فرانکفورت در تهران که امروز سه‌شنبه 30 آبان در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به کار خود پایان می‌دهد، گفت: موضوع این کارگاه «مدیریت کتابفروشی مدرن» بود و 32 نفر از جمله 7 ناشر از شهرستان‌ها در آن شرکت کردند.

وی افزود: علیرغم اینکه شرایط کتابفروشی در ایران و آلمان به طور ریشه‌ای باهم متفاوت است، ولی شباهت‌های قابل توجهی هم دارند؛ معضلی که کتابفروشان سنتی آلمان و برخی دیگر از کشورهای غربی با آن رو به رو هستند، فروش اینترنتی کتاب و رقبای بسیار بزرگی مانند آمازون است.

دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ادامه داد: درست است که در ایران، فروش اینترنتی یک رقبیب جدی برای نشر سنتی محسوب نمی‌شود، اما نحوه برگزاری نمایشگاه‌های استانی و تخفیف‌هایی که رمق از کتابفروشیها خواهد گرفت، یک معضل جدی است که در این کارگاه مورد بحث بوده است.

آموزگار همچنین با اشاره به مطالعاتی که با هدف کمک به بقای نشر سنتی در آلمان صورت گرفته و در کارگاه مذکور به ناشران ایرانی ارائه شده است، گفت: در این کشورها دولت به صورت غیرمستقیم و از طریق خود ناشران، نه تنها زمینه حل مشکلات آنها را در برابر رقبای بزرگ آنلاین فراهم کرده بلکه به توسعه نشر سنتی هم یاری رسانده است.

به گفته وی در این کارگاه سه روزه دو نفر که از سوی آکادمی نمایشگاه کتاب فرانکفورت براس سفر به ایران دعوت شده‌اند، به بیان مطالعات و نیز تجربه‌های خود در نشر کتاب پرداخته‌اند؛ فریتیوف کلپ و گونتر اشترمپل دو کتابفروشی بوده‌اند که به تبادل نظر با ناشران ایرانی در این کارگاه پرداخته‌اند.