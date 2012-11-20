  1. ورزش
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۹:۵۷

آندری شوچنکو:

مربیگری تیم ملی فوتبال اوکراین برای من زود است

مربیگری تیم ملی فوتبال اوکراین برای من زود است

"آندری شوچنکو" پیشنهاد مربیگری تیم فوتبال اوکراین را رد کرد چون بر این باور است هنوز برای این شغل آماده نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، شوچنکو 36 ساله در پایان رقابت‌های جام ملت‌های 2012 اروپا از فوتبال کناره گیری کرد و اعلام کرد دوست دارد وارد عرصه سیاست شود.  بر پایه گزارش ساکرنت، پس از جدایی "اولگ بلوخین" از مربیگری تیم فوتبال اوکراین در ماه سپتامبر، این صندلی همچنان خالی است.

شوچنکو گفت: فکر می کنم مربیگری تیم ملی فوتبال اوکراین برای من خیلی زود است. امیدوارم فدراسیون فوتبال اوکراین تصمیم مرا درک کند. ضمن اینکه از مسئولان فدراسیون به خاطر اعتمادی که به من داشته اند تشکر می کنم.

کد مطلب 1748275

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها