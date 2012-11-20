مربیگری تیم ملی فوتبال اوکراین برای من زود است

به گزارش خبرگزاری مهر، شوچنکو 36 ساله در پایان رقابت‌های جام ملت‌های 2012 اروپا از فوتبال کناره گیری کرد و اعلام کرد دوست دارد وارد عرصه سیاست شود. بر پایه گزارش ساکرنت، پس از جدایی "اولگ بلوخین" از مربیگری تیم فوتبال اوکراین در ماه سپتامبر، این صندلی همچنان خالی است.



شوچنکو گفت: فکر می کنم مربیگری تیم ملی فوتبال اوکراین برای من خیلی زود است. امیدوارم فدراسیون فوتبال اوکراین تصمیم مرا درک کند. ضمن اینکه از مسئولان فدراسیون به خاطر اعتمادی که به من داشته اند تشکر می کنم.