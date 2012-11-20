پیروزی تیم بسکتبال شهرداری سنندج/ سرپرست ورزش و جوانان دهگلان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری سنندج در مسابقه آخر دور رفت رقابت های لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور مقابل تیم پتروشیمی بندر امام با نتیجه 67 بر 51 پیروز شد و دومین برد متوالی این فصل تیم خود را کسب کرد.

این دیدار در سالن آزادی سنندج و با قضاوت سرداور"بابک نقش مستی" از تهران، داور اول"مهدی کلانتریان" و داور دوم "هاشم سیدی" از کرمانشاه و با نظارت "جلال اسلامیان" از زنجان برگزار شد.

در این مسابقه شاگردان "سیامک ویسی" با ترکیب "پویا الله ویسی، رامین احمدیان، رضا احمدیان، فواد کیان پور، بهرام نصیری، کیوان خرمی پور، جواد فتاحی، محمد قماشچی، اهورا معتضدی و معید رومی" در مقابل پتروشیمی بندر امام به میدان رفتند.

تیم شهرداری در دو کوارتر اول با به نمایش گذاشتن یک بازی زیبا و فنی با نتیجه 40 بر 26 حریف خود را شکست داد تا با اختلاف امتیازی مناسب به رختکن برود.

در نیمه دوم این مسابقه هیجان انگیز تیم پتروشیمی برای کم کردن اختلاف پای به میدان گذاشت و با دستور پرس بازیکنان شهرداری به مقابله با حریف کردستانی خود پرداخت اما شاگردان "ویسی" با نمایشی عالی و به کارگیری تاکتیک های هجومی در کوارترهای سوم و چهارم بازی را اداره کردند و در نهایت با نتیجه 67 بر 51 تیم پتروشیمی را با شکست بدرقه کردند.

تیم شهرداری با کسب این برد و مجموع 10 امتیاز هم امتیاز با تیم صدرنشین تکماش قزوین در رده دوم جدول جایگاه خود را مستحکم ساخت.

تیم پتروشیمی که تازه به مسابقات پای گذاشته است در اولین دیدار در کرمانشاه مغلوب تیم لبنیات مانیزان این شهر شده بود و با شکست مقابل شهرداری سنندج دومین شکست متوالی خود در این فصل مسابقات را کسب کرد.

مسابقات تیراندازی در سنندج برگزار می شود

دبیر هیئت تیراندازی استان کردستان گفت: یک دوره مسابقات تیراندازی به مناسبت هفته بسیج در سنندج برگزار می شود.

بیژن قاسمی اظهار داشت: مسابقه آزاد تیم فرم و فرم کامل با تفنگ بادی 10 متر ویژه بانوان و آقایان در سالن تیراندازی شهرک بعثت از جمله برنامه های این هیئت به مناسبت هفته بسیج است.

وی افزود: چهارشنبه اول آذر ماه مسابقه تفنگ خفیف ویژه آقایان در لشکر 28 پیاده کردستان و پنجشنبه دوم آذر ماه مسابقه اهداف پروازی ویژه آقایان در اردوگاه وحدت واقع در مجاورت سد وحدت سنندج برگزار می شود.

سرپرست اداره ورزش و جوانان شهرستان دهگلان منصوب شد

"مهران تیشه گران" مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان طی حکمی "میکائیل احمدی" را به عنوان سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان دهگلان منصوب کرد.

در بخشی از متن این حکم آمده است: "امید است در سایه الطاف الهی و با بهره گیری از وصایای بلند حضرت امام ( ره ) و منویات مقام معظم رهبری و روح اخلاص، خلاقیت و تلاش با همکاری سایر مسئولین اداره کل و همچنین مسئولین شهرستان در انجام این مسئولیت خطیر موفق و مؤید باشید".

گفتنی است قبل از این انتصاب به مدت چهار سال "سیروان احمدی" سرپرستی اداره ورزش و جوانان شهرستان دهگلان را عهده داشت.