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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۲۲

حماسه کربلا در مفهوم صلابت و پایداری بود

حماسه کربلا در مفهوم صلابت و پایداری بود

کاشان - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول اقامه نماز مدیریت آموزش و پرورش کاشان گفت: آنچه در روز عاشورا و در کربلا اتفاق افتاد، یک واقعه یا ماجرا نیست بلکه یک حماسه در مفهوم صلابت و پایداری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی زاهدی صبح سه شنبه در جمع کارکنان مدیریت آموزش و پرورش کاشان گفت: حماسه کربلا دو چهره دارد، یک چهره تیره و ظلمانی اصحاب شقاوت است و یک چهره آن، محبت، شجاعت و ولایت امام حسین (ع) و یاران باوفایش بود.

به گفته وی،شرح مصیبتها و رنج های اهل بیت (ع)، ظاهر و شور کربلا و درس ها و پیام عاشورا، شعور حماسه حسینی است و شور بدون شعور هیچ اثری ندارد.

وی تاکید کرد: از جمله درسهای عاشورا که می تواند چراغ راه زندگی سعادتمندانه شود، داشتن صفت رضا به مقدرات الهی و توکل به خدا است.

وی اظهار داشت: برخی مقدرات الهی ممکن است برای انسان خوشایند و برخی ناخوشایند باشد که اگر انسان، آن را بپذیرد چون امر خداست، به مقام رضا رسیده ، که کمترین درجه آن، انجام واجبات و ترک گناه است.

وی تصریح کرد: اگر انسان راضی باشد به آنچه خدا خواسته، حتی در هنگام حوادث ناخوشایند که برای امتحان و آزمایش انسان است، می تواند خود را به خدا نزدیک کند که این جدای از اتفاقاتی است که از جهل و کوتاهی انسان سرچشمه می‌گیرد.

وی گفت: به اعتبار روایات و احادیث، محبوب ترین بندگان نزد خدا کسانی هستند که اگر دوست داشتنی هایشان را بگیرم، پرخاش نکنند حتی اگر مال و فرزند باشد به خدا گله نبرند.

کارشناس مسئول اقامه نماز مدیریت آموزش و پرورش کاشان گفت: بنده ناخشنود خدا کسی است که کارهایش را به خدا واگذار می کند ولی اگر صلاح خدا بر خلاف رای بنده بود، لب به گله و شکایت باز می کند.

زاهدی یادآور شد: اگر به خدا توکل کنیم، هرچه پیش آید، باید به امر و تقدیر خدا راضی بود و این درسی است که امام حسین از آغاز سفر مکه تا لحظه شهادت در کربلا برای ما بیان کرده است.

کد مطلب 1748278

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