ترافیک محرم در معابر فرعی و مرکزی است/محدودیتی در بزرگراهها نداریم

همایون فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با شروع ماه محرم و راه اندازی دسته عزاداری بر میزان ترافیک شهر افزوده می شود، گفت: بیشتر دسته های عزاداری در محله های شهر تهران است و کمتر در معابر اصلی و بزرگراهها با مشکل ترافیک روبرو هستیم. هرچند محدودیتها در معابر فرعی مشکلاتی را در معابر اصلی بوجود خواهد آورد.

وی ادامه داد: نواحی مرکزی شهر و برخی نواحی شمال شهر مانند خیابان پاسداران تقاطع کلاهدوز، سعادت آباد و سید خندان از جمله محورهایی هستند که با ترافیک روبرو می شوند.

به گفته فتاحی، به دلیل سرد شدن هوا و تغییر ساعت پیک عصر گاهی حرکت دسته های مذهبی در این ساعتها می تواند عاملی در ایجاد ترافیک باشد زیرا در این روزها به دلیل سرد شدن هوا حرکت دسته های عزاداری زودتر آغاز می شود.