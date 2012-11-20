کمبود فضای بیمارستان امام رضا بجنورد/ نارضایتی مراجعان و تعلل مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، مسئله کمبود فضای فیزیکی بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد را هر کسی که حتی یک بار گذرش به این بیمارستان افتاده باشد، تایید می کند.

این بیمارستان که یکی از بیمارستان های قدیمی منطقه محسوب می شود بار مسئولیتی سنگینی را بر دوش می کشد و تقریبا تمامی بخش های غیرجراحی حوزه بهداشت و درمان خراسان شمالی در این بیمارستان متمرکز است.

این مسئله به همراه موضوع مراجعه بیماران شهرستان های مختلف استان و زائران حرم مطهر رضوی از یک طرف و مسئله قرار گرفتن این بیمارستان در محوطه گردشگری و عدم امکان توسعه فیزیکی سبب شده تا در این بیمارستان، بیماران در وضعیت نامناسب و فشرده ای پذیرش شوند.

اورژانس نامناسب و شلوغ، بستری شدن بیماران در راهروهای بیمارستان، سر و صداهای بی پایان، سردرگمی بیماران، بوی بد فضای محدود بیمارستان، عدم امکان خدمات رسانی مناسب توسط پرسنل و به تبع آن نارضایتی بیماران و ... تنها چند نمونه از مشکلات این بیمارستان قدیمی بجنورد محسوب می شود.

اگر چه در سال های اخیر راه اندازی بخش فوق تخصصی و عفونی و بهبود وضعیت اورژانس از تغییرات مثبت این بیمارستان بوده است اما با این وجود به علت کمبود فضا، این بیمارستان همچنان از مشکلات عمده ای رنج می برد و امکان تغییر اساسی در آن وجود ندارد.

مشکلات عدیده بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد از دید مسئولین بهداشت و درمان خراسان شمالی نیز پنهان نبوده اند، اما همه این مسئولان با اذعان بر اینکه امکان تغییرات اساسی در این بیمارستان وجود ندارد، منتظر افتتاح بیمارستان 280 تختخوابی بجنورد و جایگزین شدن بیمارستان امام رضا(ع) در این بیمارستان جدید هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در این زمینه می گوید: در حال حاضر کمبود فضای فیزیکی بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد مهم ترین مشکل این بیمارستان است.

محمدرضا مجدی می افزاید: کمبود فضای فیزیکی بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد قابل حل نبوده و تنها باید از کمترین امکانات موجود بیشترین استفاده را برد.

وی اظهار می کند: با ساخت و راه اندازی بیمارستان آموزشی 280 تختخوابی بجنورد و جایگزینی بیمارستان امام رضا(ع) در این محل، مشکلات موجود بخصوص کمبود فضای فیزیکی جبران می شود.

مجدی می گوید: البته به منظور خدمات رسانی بهتر در این بیمارستان نیز اقداماتی از جمله استقرار واحد شیمی درمانی در ساختمان مجاور بیمارستان،اضافه کردن فضای خارجی بخش اورژانس به این بخش و جابه جا کردن داروخانه و افزودن فضای آن به بخش اورژانس انجام شده است.

وی می افزاید: با انتقال بخش مراقبت های ویژه نوزادان از بیمارستان امام رضا(ع) به بیمارستان بنت الهدی نیز بر فضای فیزیکی بیمارستان افزوده شده است.

کمبود فضای فیزیکی و نیروی انسانی

رئیس بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد هفته پیش تغییر کرد و علی محمد جعفری جای خود را به سیداحمد هاشمی داد.

رئیس سابق این بیمارستان نیز کمبود فضای فیزیکی و تخت بستری را مهمترین مشکل این بیمارستان عنوان کرده و گفته بود با توجه به مراجعه زیاد بیماران، فضای کافی برای بیماران به ویژه در بخش داخلی و عفونی وجود ندارد.

علی محمد جعفری با بیان اینکه بخش اورژانس این بیمارستان فضای کافی ندارد افزوده بود ماهانه 15 تا 16 هزار نفر به این بخش مراجعه می کنند که برخی از آنها با وجود نیاز به بستری شدن، به شکل سرپایی تحت درمان قرار می گیرند.

وی کمبود نیروی انسانی را از دیگر مشکلات بیمارستان ذکر کرده و گفته بود: کمبود نیروی انسانی در حوزه پرستاری و خدماتی بیمارستان، به شدت احساس می شود.

جعفری اضافه کرده بود:‌نوبت های فشرده کاری، کمبود نیروی انسانی و فضای نامناسب بیمارستانی باعث می شود کیفیت خدمات و نحوه برخورد با بیماران افت داشته باشد.

انتظار نامعلوم بیماران برای راه اندازی بیمارستان 280 تختخوابی بجنورد

پروژه بیمارستان 280 تختخوابی بجنورد از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به خراسان شمالی بود که عملیات ساخت آن پس از یک سال تاخیر از ابتدای زمستان 89 در محل پردیس دانشگاه علوم پزشکی استان به اجرا در آمده است.

این بیمارستان که با زیربنایی حدود 28 هزار مترمربع در هفت طبقه در حال ساخت است، تمامی بخش های تخصصی و فوق تخصصی مورد نیاز استان را در بر دارد و درصورت بهره برداری بسیاری از مشکلات فعلی را مرتفع می کند.

اما نکته قابل توجه این است که عملیات احداث ساختمان بیمارستان مذکور روند کندی دارد و مسئولین مختلف نیز در مورد میزان پیشرفت آن درصدهای متفاوتی گفته اند.

حتی اگر بالاترین میزان پیشرفت را نیز در نظر بگیریم باز هم حداکثر پیشرفت فیزیکی این بیمارستان پس از گذشت سه سال از آغاز ساخت 50 درصد است.

موضوعی که داد رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی را نیز درآورده است، محمدرضا مجدی با اشاره به پیشرفت کند ساخت این بیمارستان گفته که کند بودن روند اختصاص اعتبار به این پروژه مهمترین دلیل این مشکل بوده است.

وی با بیان اینکه این پروژه باید از سال 88 آغاز می شد این در حالیست که در سال 89 شروع شده است، اضافه کرده بود: مسئله تخصیص زمین موجب شد تا زمان اجرایی شدن این پروژه یک سال به تعویق افتد.

اکنون در حالی که خیل مراجعان ناراضی بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد منتظر راه اندازی این بیمارستان تازه ساخت هستند، با توجه به وضعیت بودجه ای و تخصیص اعتبارات، به نظر می رسد ساخت این بیمارستان به این زودی ها به پایان نخواهد رسید.