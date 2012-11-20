کمبود فضای بیمارستان امام رضا بجنورد/ نارضایتی مراجعان و تعلل مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، مسئله کمبود فضای فیزیکی بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد را هر کسی که حتی یک بار گذرش به این بیمارستان افتاده باشد، تایید می کند.
این بیمارستان که یکی از بیمارستان های قدیمی منطقه محسوب می شود بار مسئولیتی سنگینی را بر دوش می کشد و تقریبا تمامی بخش های غیرجراحی حوزه بهداشت و درمان خراسان شمالی در این بیمارستان متمرکز است.
این مسئله به همراه موضوع مراجعه بیماران شهرستان های مختلف استان و زائران حرم مطهر رضوی از یک طرف و مسئله قرار گرفتن این بیمارستان در محوطه گردشگری و عدم امکان توسعه فیزیکی سبب شده تا در این بیمارستان، بیماران در وضعیت نامناسب و فشرده ای پذیرش شوند.
اورژانس نامناسب و شلوغ، بستری شدن بیماران در راهروهای بیمارستان، سر و صداهای بی پایان، سردرگمی بیماران، بوی بد فضای محدود بیمارستان، عدم امکان خدمات رسانی مناسب توسط پرسنل و به تبع آن نارضایتی بیماران و ... تنها چند نمونه از مشکلات این بیمارستان قدیمی بجنورد محسوب می شود.
اگر چه در سال های اخیر راه اندازی بخش فوق تخصصی و عفونی و بهبود وضعیت اورژانس از تغییرات مثبت این بیمارستان بوده است اما با این وجود به علت کمبود فضا، این بیمارستان همچنان از مشکلات عمده ای رنج می برد و امکان تغییر اساسی در آن وجود ندارد.
مشکلات عدیده بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد از دید مسئولین بهداشت و درمان خراسان شمالی نیز پنهان نبوده اند، اما همه این مسئولان با اذعان بر اینکه امکان تغییرات اساسی در این بیمارستان وجود ندارد، منتظر افتتاح بیمارستان 280 تختخوابی بجنورد و جایگزین شدن بیمارستان امام رضا(ع) در این بیمارستان جدید هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در این زمینه می گوید: در حال حاضر کمبود فضای فیزیکی بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد مهم ترین مشکل این بیمارستان است.
محمدرضا مجدی می افزاید: کمبود فضای فیزیکی بیمارستان امام رضا(ع) بجنورد قابل حل نبوده و تنها باید از کمترین امکانات موجود بیشترین استفاده را برد.
وی اظهار می کند: با ساخت و راه اندازی بیمارستان آموزشی 280 تختخوابی بجنورد و جایگزینی بیمارستان امام رضا(ع) در این محل، مشکلات موجود بخصوص کمبود فضای فیزیکی جبران می شود.
مجدی می گوید: البته به منظور خدمات رسانی بهتر در این بیمارستان نیز اقداماتی از جمله استقرار واحد شیمی درمانی در ساختمان مجاور بیمارستان،اضافه کردن فضای خارجی بخش اورژانس به این بخش و جابه جا کردن داروخانه و افزودن فضای آن به بخش اورژانس انجام شده است.
وی می افزاید: با انتقال بخش مراقبت های ویژه نوزادان از بیمارستان امام رضا(ع) به بیمارستان بنت الهدی نیز بر فضای فیزیکی بیمارستان افزوده شده است.
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