محمود بهمنی درگفتگو با مهر درباره سرنوشت موسسات مالی و اعتباری که با نام "ائمه اطهار" فعالیت می‌کنند، گفت: به معاونت نظارت بانک مرکزی اعلام کرده‌ام که در نامه ای به این موسسات مالی و اعتباری، با تعیین زمان مشخص فورا نسبت به تغییر نام موسسه خود اقدام کنند.

وی به این موسسات مالی و اعتباری هشدار داد در صورتی که نام موسسه خود را تغییر ندهند، بانک مرکزی با همکاری نیروهای انتظامی و قضایی، تابلوهای آنها را جمع آوری خواهد کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در عین حال تصریح کرد: کارهای اداری موسساتی مالی و اعتباری که با نام "ائمه اطهار" فعالیت می‌کنند اما اقدامی در تغییر نام موسسه خود انجام نمی‌دهند، را در بانک مرکزی همچون تغییر وضعیت از موسسه به بانک انجام نخواهیم داد.

پیش از این هم بهمنی درباره تغییر نام موسسات مالی و اعتباری که به نام "ائمه اطهار" هستند، گفته بود: این موضوع از مصوبات بانک مرکزی است و طبق دستور بانک مرکزی، به هیچ موسسه ای اجازه تاسیس با نام "ائمه اطهار" را نخواهیم داد و نیز طبق این مصوبه، تمامی موسساتی که با نام ائمه فعالیت می کنند، موظف به تغییر نام موسسه و بانک خود بوده و باید اسامی را از سر در شعب نیز تغییر دهند.

رئیس کل بانک مرکزی، دلیل این تغییر نام را تخلفات بعضی از موسسات با نام "ائمه اطهار" بیان کرده و افزوده بود: یکی از این موسسات به علت تخلف و استفاده از نام ائمه اطهار به دادگاه معرفی شده است.