رشد هفت درصدی آمار طلاق/ میزان ازدواج 12 درصد کاهش یافت

امیر جوان کیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت آمار طلاق در استان کردستان از ابتدای سال جاری تاکنون، اظهار داشت: در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 6.91 درصد رشد داشته است.

وی افزود: بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی در جامعه به دلیل فروپاشی بنیان خانواده و طلاق است و افزایش آمار طلاق یکی از اصلی ترین عوامل ناهنجاری های جامعه است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک کردستان بیان کرد: بیکاری، کم رنگ شدن ارزش های اسلامی در خانواده ها، تغیر نوع زندگی، تجمل گرای و ترویج فرهنگ بیگانه از عواملی هستند که بنیان خانواده را متزلزل کرده است.

1578 واقعه طلاق در کردستان ثبت شده است

جوان کیا یادآور شد: در شش ماهه اول سال جاری هزار و 578 واقعه طلاق در دفاتر اسناد رسمی استان کردستان ثبت شده است.

وی ادامه داد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته که هزار و 476 مورد بوده است افزایش بیش از شش درصدی را نشان می دهد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک کردستان اظهار داشت: کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق نشان از معضل جدی در این حوزه دارد و این امر نیازمند برنامه ریزی مناسب است.

کاهش 12 درصدی آمار ازدواج در کردستان

جوان کیا افزود: در شش ماه اول سال گذشته 10 هزار و 333 واقعه ازدواج در استان به ثبت رسید و این آمار در نیمه نخست سال جاری 9 هزار و 51 مورد بود که متاسفانه در مقایسه با سال گذشته 12 درصد کاهش نشان می دهد.

وی با اشاره به بحران جدی در این حوزه بیان کرد: نیاز است متولیان حوزه فرهنگی و مسئولان با فرهنگ سازی مناسب، برنامه ریزی مستمر و جلوگیری از تهاجمات فرهنگی گامی در راستای این معظل اجتماعی بردارند.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک کردستان در پایان گفت: تنها راه حل برون رفت از این مشکل فرهنگ سازی در بین زوج جوان است.