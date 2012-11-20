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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۵۷

جوان کیا خبرداد:

رشد هفت درصدی آمار طلاق/ میزان ازدواج 12 درصد کاهش یافت

رشد هفت درصدی آمار طلاق/ میزان ازدواج 12 درصد کاهش یافت

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کل ثبت اسناد و املاک کردستان گفت: متاسفانه آمار طلاق استان کردستان در سال جاری با رشد هفت درصدی روبه رو بوده است.

امیر جوان کیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت آمار طلاق در استان کردستان از ابتدای سال جاری تاکنون، اظهار داشت: در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته 6.91 درصد رشد داشته است.

وی افزود: بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی در جامعه به دلیل فروپاشی بنیان خانواده و طلاق است و افزایش آمار طلاق یکی از اصلی ترین عوامل ناهنجاری های جامعه است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک کردستان بیان کرد: بیکاری، کم رنگ شدن ارزش های اسلامی در خانواده ها، تغیر نوع زندگی، تجمل گرای و ترویج فرهنگ بیگانه از عواملی هستند که بنیان خانواده را متزلزل کرده است.

1578 واقعه طلاق در کردستان ثبت شده است

جوان کیا یادآور شد: در شش ماهه اول سال جاری هزار و 578 واقعه طلاق در دفاتر اسناد رسمی استان کردستان ثبت شده است.

وی ادامه داد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته که هزار و 476 مورد بوده است افزایش بیش از شش درصدی را نشان می دهد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک کردستان اظهار داشت: کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طلاق نشان از معضل جدی در این حوزه دارد و این امر نیازمند برنامه ریزی مناسب است.

کاهش 12 درصدی آمار ازدواج در کردستان

جوان کیا افزود: در شش ماه اول سال گذشته 10 هزار و 333 واقعه ازدواج در استان به ثبت رسید و این آمار در نیمه نخست سال جاری 9 هزار و 51 مورد بود که متاسفانه در مقایسه با سال گذشته 12 درصد کاهش نشان می دهد.

وی با اشاره به بحران جدی در این حوزه بیان کرد: نیاز است متولیان حوزه فرهنگی و مسئولان با فرهنگ سازی مناسب، برنامه ریزی مستمر و جلوگیری از تهاجمات فرهنگی گامی در راستای این معظل اجتماعی بردارند.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک کردستان در پایان گفت: تنها راه حل برون رفت از این مشکل فرهنگ سازی در بین زوج جوان است.

کد مطلب 1748283

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