همه در برابر منکرات جامعه مسئولیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حاج شیخ علی خاتمی در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه مهمتر از همه ی معروف ها ایجاد حکومت عادلانه است افزود: مردم از حاکمان جامعه رنگ می گیرند. بنابراین زشتتر از همه چیز حکومت باطله است.

وی افزود: متاسفانه امر به معروف و نهی از منکر از جمله مسائلی است که در جامعه ما در حد وسیعی از اهمیت خاص برخوردار نیست و هر چه می گذرد کم رنگ تر می شود.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان با تاکید بر اینکه بی تفاوتی در جامعه بسیار خطرناک می باشد ادامه داد: بدترین آفت جامعه بی تفاوتی افراد به سرنوشت یکدیگر می باشد.

حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه جامعه بی تفاوت جامعه رشیدی است افزود: همه ما بدون تعارف در بحث امر به معروف و نهی از منکر مسئول می باشیم و نباید این کار را وظیفه یک نهاد دولتی بدانیم.

حجت الاسلام خاتمی گفت: به قدری در مقابل ناهنجاری ها حساسیت نشان ندادیم که در حال حاضر این ناهنجاری های اجتماعی در حال تبدیل شدن به هنجار می باشد.

وی با اشاره به بیانان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مردم در موضوع امر به معروف و نهی از منکر تنها وظیفه تذکر لسانی را دارند افزود: وظیفه مردم در زمینه امر به معروف و نهی از منکر درگیری با یکدیگر نمی باشد و باید مصادیق امر به معروف و نهی از منکر را بشناسیم.