32 اکیپ بر ذبح دام تاسوعای حسینی در کردستان نظارت دارند

کامران زیبا کردار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به اینکه ذبح غیرمجاز و خارج از نظارت بازرسان احتمال بیماری را افزایش می دهد اکیپ های سیار و ثابت در سطح استان برای کاهش خطر بیماری ها مستقر شده است.

وی افزود: در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی تمام کشتارگاه های سطح استان باز است و دام های ذبحی باید برای تائید بهداشتی به کشتارگاه ها برده شود.

مدیرکل دامپزشکی کردستان در ادامه سخنان خود بیان کرد: به منظور جلوگیری از انتقال بیماری های دامی ماموران نظارتی علاوه بر کنترل و تائید بهداشتی دام در ارتباط با آگاه سازی عمومی اطلاعاتی را در اختیار علاقمندان قرار می دهند.

زیبا کردار یادآور شد: نظارت و کنترل دام های ذبحی تاسوعا و عاشورای حسینی بر عهده اداره کل دامپزشکی استان کردستان است و انتظار می رود افرادی که برای ادای نظر در این ایام ذبح دام دارند برای کنترل به این مرکز مراجعه کنند.

وی با اشاره به خطر انتقال بیماری بین دام و انسان ادامه داد: استفاده از گوشت دام های بدون مهر نظارت دامپزشکی و ذبح غیرقانونی دام ها غیرمجاز است.

مدیرکل دامپزشکی کردستان گفت: انتظار می رود مردم عزادار حسینی با رعایت نکات بهداشتی و استفاده از دام های مورد تائید دامپزشکی از احتمال هرگونه بیماری جلوگیری کنند.