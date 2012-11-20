به گزارش خبرنگار مهر، پلی وینیل کلراید (PVC) نوعی پلاستیک و یکی از ارزشمندترین محصولات صنعت پتروشیمی محسوب می شود. بیش از 50درصد از PVC در ساختمان سازی استفاده می‌شود؛ به گونه ای که در سالهای اخیر این ماده جایگزین مواد ساختمان سازی سنتی نظیر چوب، سیمان و سفال شده است.

از جمله موارد استفاده PVC می توان به تولید علامت مغناطیسی کارت‌ها، برش عمودی پنجره ها، صفحات گرامافون، لوله و لوله‌کشی، کانال و لوازم نصب کردنی، کیف‌های ارزان قیمت، پنجره‌های تاریک (بدون دید) و در شکل نرم آن برای تولید لباس و لوازم داخلی منازل مانند پرده، کف‌سازی و ساختن سقف، پوسته کابل‌های الکتریکی و توپ‌های بازی اشاره کرد.



دکتر محمد ترابی- مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سالانه بیش از هزار تن PVC در کشور تولید می شود، افزود: علی رغم تولید این تناژ بالا و تولید PVC در کشور به علت محدودیت های وارداتی مواد افزودنی برای بهبود خواص ضربه ای ورقهای PVC با مشکلاتی مواجه هستیم.



وی با بیان اینکه در حال حاضر مواد مورد نیاز برای بهبود خواص ضربه ای و مکانیکی PVC برای تولید پروفیل از خارج وارد می شود، اظهار داشت: در این راستا پروژه تحقیقاتی اجرایی شد و با انجام مطالعاتی به فرمولاسیون جدید برای افزایش خواص مکانیکی PVC دست یافتیم.



ترابی با اشاره به جزئیات این طرح، خاطرنشان کرد: در این پروژه تحقیقاتی با تدوین فرمولاسیون جدید، ماده افزودنی برای افزایش مقاومت ضربه ای ورقهای PVC تولید کردیم.



مجری طرح ادامه داد: با استفاده از این فرمولاسیون موفق به تولید PVC مقاوم شدیم که مقاومت ضربه ای آن 3 برابر افزایش یافته است.



وی به بیان کاربردیهای این ورقها پرداخت و یادآور شد: این مواد برای تولید در و پنجره و همچنین در تولید لوله های فاضلاب کاربرد دارد.