صبای قم برابر تیم ملی فوتبال نوجوانان پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ملی نوجوانان و امید صبای قم در دیدار تدارکاتی برای کسب آمادگی بیشتر خود به مصاف یکدیگر رفتند، دیداری که شامگاه دوشنبه با پذیرایی ملی پوشان نوجوان از تیم صبای قم انجام شد و در پایان تیم صبای قم به برتری پرگل دست یافت.



نوجوانان ایران یکی از چهار نماینده آسیا در جام جهانی فوتبال



تیم ملی فوتبال نوجوانان کشورمان که با کسب مقام سوم رقابت‌های فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا راهی جام جهانی این رده سنی شده است و این روز‌ها سخت خود را برای حضور در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان جهان آماده می‌کند، در شرایطی برابر صبای قم به میدان رفت که علاوه بر این مسابقه، در دیدارهای تدارکاتی مختلف خود را محک می‌زند.



به همین منظور یکی از حریفان تدارکاتی این تیم امید صبای قم بود و بازی دو تیم دوشنبه در مجموعه ورزشی کاوه تهران برگزار شد و سرانجام این تیم فوتبال امید صبای قم بود که توانست با نتیجه جالب توجه پنج بر سه حریف خود را از پیش رو بردارد.



امیدهای صبای قم که نسبت به فصل گذشته مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور دستخوش تغییرات عمده ای شده اند و علاوه بر سرمربی فصل قبل خود سه بازیکن کلیدی را نیز به دلیل محدودیت سنی از دست داده اند، باید از اوایل آذر ماه در لیگ برتر امید به میدان بروند.



آماده‌سازی امیدهای صبای قم برای لیگ برتر فوتبال کشور



مسابقات لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه های کشور در حالی از روزهای آغازین آذر ماه آغاز می شود که سیدمحسن بابامیری سرمربی فصل قبل تیم امید صبای قم رسما از این تیم جدا شده و سه بازیکن ترکیب اصلی فصل قبل این تیم یعنی محمد عرب خراسانی، سیدمجتبی مبینی پور و محمدرضا وفایی نیز به دلیل پایان محدویت سنی از تیم امید به تیم بزرگسالان رفته اند.



هم اکنون تیم فوتبال امید صبای قم زیر نظر هادی رنجبر تمرینات خود را برگزار می کند و مجید کمیجانی نیز مربی دروازه بان های این تیم است، ضمن اینکه هادی گائینی به عنوان سرپرست و سیدجواد خازنی هم به عنوان مدیر تیم های پایه در کنار فوتبالیست های صبای قم هستند.



تیم فوتبال امید صبای قم امسال در لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور باید در کنار 11 رقیب دیگر از جمله فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، فولاد خوزستان، صنعت نفت آبادان، ذوب آهن اصفهان، ملوان بندر انزلی، داماش گیلان، برق شیراز، گسترش فولاد تبریز، نساجی مازندران و شهرداری تبریز به رقابت بپردازد.

