شرایط مناظره/ طرفین مناظره باید بر موضوع مورد بحث اشراف داشته باشند

پروفسور الیزابت اندرسون استاد فلسفه و مطالعات زنان در دانشکده جان رالز دانشگاه میشیگان در مورد شرایط و ضوابط اخلاقی بحث و گفتگو و تبادل نظر در یک مناظره به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا باید توجه داشت که مناظره و تبادل اندیشه دارای ضوابط اخلاقی خاص خود است که طرفین بحث و گفتگو باید به آن پایبند باشند.

وی تصریح کرد: اولین نکته‌ای که افراد در یک مناظره باید با آن آشنا باشند اشراف آنها در موضوع مورد بحث است. باید در مورد موضوع مورد بحث مطالعه و تحقیق صورت گرفته باشد و افراد اشراف بر بحث داشته باشند.

فیلسوف اخلاق معاصر تأکید کرد: نکته دیگر انصاف در بحث و گفتگو است. افراد وقتی وارد بحث و گفتگویی می شوند باید فقط موضوع مورد بحث و استدلالهای طرف مقابل برایشان مهم نباشد و نه وابستگیهای دیگر.

مؤلف "ضرورت یکپارچگی" گفت: برای نمونه ممکن است کسی متعلق به مشرب فکری و فلسفی خاص باشد و در مورد یک موضوع به گونه‌ای دیگر بیندیشد. در این صورت آنچه به عنوان استدلال در آن موضوع خاص مطرح شده باید ملاک قرار گیرد و از پرداختن به حواشی که مدخلیتی در بحث ندارد بپرهیزند.

وی در ادامه یادآور شد: نکته مهم در یک بحث و گفتگو گشاده بودن بر روی نظریه‌های جدید و رقیب است. طرفین بحث و گفتگو باید بر روی مباحثی که مطرح می شوند گشاده باشند و اگر دیدند قدرت استدلال رقیب بر استدلال آنها می‌چربد آنرا قبول کنند و در نظریه‌های خود تجدید نظر کنند.

استاد پیشین دانشگاه هاروارد در پایان تصریح کرد: همه افراد دارای ذهنی محدود هستند و همین گشاده بودن باعث غنای ذهنی افراد می شود. تا مادامیکه که خود را عقل کامل بدانیم فرصت غنای اندیشه را از دست خواهیم داد.