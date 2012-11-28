سابقه کاندیدا مهمترین مولفه انتخاب برتر است/ کلید طلایی انتخاب اصلح

مجتبی شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در سالهای اخیر و برگزاری انتخابات متعدد به یکسری معیارها و تجربه هایی برای انتخاب اصلح رسیده ایم، اظهارداشت: باید برای یک انتخاب درست در انتخابات از تجربیات گذشته درس بگیریم.

سابقه، تجربه و برنامه سه مولفه انتخاب کاندیدای اصلح

وی سابقه ، تجربه به همراه برنامه را سه مولفه برای انتخاب کاندیدای اصلح دانست و گفت: کسی که در جایگاه ریاست جمهوری قرار می گیرد باید بتواند با توجه به گستردگی حوزه اندیشه های راهبری و برنامه ای قوی برای این پست مهم داشته باشد و آن برنامه را در معرض نقد و بررسی گروهها و شخصیت های سیاسی و صاحب نظر قرار دهد.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، افزود: البته معرفی تیم همراه و یا معرفی افرادی که می خواهند در پست های کلیدی از آنان استفاده شود در انتخاب کاندیدای برتر بی تاثیر نخواهد بود.

شاکری تاثیر مولفه سابقه در انتخاب کاندیدای برتر را مهمتر از دیگر مولفه های انتخاب برتر دانست و گفت: آنچه که می تواند مورد نقد قرار بگیر عمل افراد است و نه برنامه و نظر ؛ بنابراین سابقه نیز باید در انتخاب کاندیدا مدنظر قرار گیرد.

مدنظر قرار دادن سابقه مانع انحراف فرد از برنامه بعد از رسیدن به قدرت می شود

وی ادامه داد: در اوایل انقلاب بدلیل اینکه حکومت تازه شکل گرفته بود سابقه، اسم افراد و اینکه فکر و اندیشه آنان چقدر با مبانی انقلاب هماهنگ باشد زیاد تاثیر نداشت؛ مانند دولت موقت، اما امروز که در دهه چهارم انقلاب هستیم عمل و موضع گیری افراد در بحران ها، پیچ ها و آزمون های سخت مهمتر است تا ارائه یک برنامه ؛ چراکه ممکن است فرد بعد از شکل گیری دولت در اجرای برنامه های ارائه شده منحرف شود.

تاکنون رایزنی برای رسیدن به ائتلاف با دیگر گروهها نداشه ایم

شاکری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا جمعیت ایثارگران با دیگر گرووهای اصولگرا برای رسیدن به کاندیدای واحد رایزنی هایی داشته است، گفت: رایزنی برای رسیدن به مدل ائتلاف نه اما ممکن است گفتگوهایی انجام شده باشد.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران ، افزود: شرایط پیچیده است و از الان نمی شود پیش بینی کرد که آیا اصولگرایان به مدل وحدتی خواهند رسید یا خیر؛ و برای تحلیل درست نیازمند زمان بیشتری هستیم.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط داخلی و بین المللی امروز کشور نیازمند یک فرد قوی و مدبر برای غلبه بر مشکلات هستیم، اظهارداشت: کسی که این مسوولیت سنگین را بر عهده می گیرد باید بتوانند با درک درست از شرایط کنونی کشور مشکلات را حل و منافع ملی و مردم را تامین کند؛ لذا برای انتخاب درست باید دقت بیشتری صورت گیرد و احزاب و گروههای سیاسی نیز رصد درستی نسبت به کاندیداها داشته باشند.

دولت وحدت ملی آری؛ اما نه آنچه که دوم خردادی ها مطرح می کنند

شاکری همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به شرایطی که تشریح کردید آیا شما هم معتقد به دولت وحدت ملی هستید؟ گفت: بله من هم معتقد به دولت وحدت ملی هستم اما نه دولت وحدت ملی که دوم خردادی ها مطرح می کنند.

وی افزود: دوم خردادی ها می خواهد در دولت وحدت ملی رفوزه ها را دور هم جمع کنند و آنان را در جایگاهی قرار دهند که جایگاه برجستگان است؛ رفوزه ها باید بروند دنبال توبه و عذرخواهی از مردم و نمی توانند در جایگاه بلند قرار بگیرند.

اشاره های رهبری در زمان انتخابات کلید طلایی برای انتخاب اصلح است

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران، تصریح کرد: ما برای انتخاب اصلح به دنبال معیارهایی که رهبری مطرح می کنند هستیم و کلید طلایی برای انتخاب اصلح شاخص های رهبری است.

وی افزود: رهبر انقلاب همیشه در زمان انتخابات با اشاره ها و فرمایشاتشان کد هایی برای انتخاب اصلح به مردم می دهند بنابراین اگر مردم به رهنمودهای رهبری توجه کنند مشکلی در انتخاب شایستگان نخواهیم داشت.