مبارزه با جنگ نرم یکی از وظایف بسیج است

محمد سعید انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت هفته بسیج اظهار کرد: بسیج از منظر امام خمینی(ره) شجره طیبه ای است که دائم در حال رشد و ترقی است و هیچگاه از توقف نمی ایستد.

وی افزود: بسیجیان بادبان کشتی اسلام هستند و ولی فقیه سکان دار اصلی هدایت این کشتی است که سبب ایجاد تحولات سازنده در انقلاب اسلامی می‌شود. توقف در بستر رسیدن به اهداف عالیه آن امام راحل جایی نداشت و بسیج باید در دفاع از کیان اسلام و انقلاب با عزت و استواری و قدرت هرچه تمام در مقابل دشمنان و به ویژه ایادی شیطان بزرگ پیروزمندانه بایستد.



انصاری با اشاره به عملکرد و فعالیت بسیج در سه دهه انقلاب اسلامی افزود: هرگاه فعالیت بسیج در جامعه گسترده و فعال باشد درخشندگی و برجسته بودن انقلاب اسلامی را می توان به خوبی احساس و لمس کرد.



نماینده مردم آبادان در مجلس با تاکید بر نقش محوری بسیج در دوران هشت سال دفاع مقدس افزود: بسیج در این دوران نقش ارزشمند و ارزنده ای را در جبهه های جنگ ایفا کرد و پشتوانه ای مستحکم، استوار و قدرتمند برای ارتش و سپاه بود که با بریدن از همه تعلقات دنیوی باعث ایجاد وجد و نشاط در بین ارتش و سپاه می شد.



وی با بیان اینکه بسیج به عنوان یک نیرو و قوه محرک اثرگذار برای سپاه و ارتش به شمار می رفت، افزود: یکی دیگر از فعالیتهای گسترده و وسیع بسیج مبارزه با جنگ نرم و یا مخملی دشمن است که با بصیرت و بینش کافی به مبارزه با این تهدید دشمن پرداخته و نقش تعیین کننده و موثری را در این زمینه ایفا می کند.



انصاری تصریح کرد: در جنگ نرم ما حتی صدای نفس دشمن را نمی شنویم و قادر به درک حضور و رصد آن نیستیم زیرا جنگ الکترونیک و یا جنگ نرم در همه ابعاد زندگی افراد جامعه رسوخ کرده است.



وی با تاکید بر ضرورت مقابله جدی با تهدیدات دشمن در قالب جنگ رسانه ای و هجمه های عظیم تبلیغات سوء بر ضد نظام و انقلاب افزود: جنگ نرم قربانی و گرفتاریهای بسیاری برای افراد مختلف در جامعه به دنبال دارد و باعث مرگ تدریجی افرادی که مبتلا به آن شده اند، می شود.



نماینده آبادان ادامه داد: جنگی با این همه پیچیدگی قطعا یک نیروی گسترده و وسیع را می طلبد که بسیج در این زمینه می تواند نقش محوری و بارزی را ایفا کند.

