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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۰۹

محمد سعید انصاری:

مبارزه با جنگ نرم یکی از وظایف بسیج است

مبارزه با جنگ نرم یکی از وظایف بسیج است

آبادان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از وظایف مهم بسیج در شرایط فعلی مقابله جدی با جنگ نرم دشمن علیه این نظام است.

محمد سعید انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت هفته بسیج اظهار کرد: بسیج از منظر امام خمینی(ره) شجره طیبه ای است که دائم در حال رشد و ترقی است و هیچگاه از توقف نمی ایستد.

وی افزود: بسیجیان بادبان کشتی اسلام هستند و ولی فقیه سکان دار اصلی هدایت این کشتی است که سبب ایجاد تحولات سازنده در انقلاب اسلامی می‌شود. توقف در بستر رسیدن به اهداف عالیه آن امام راحل جایی نداشت و بسیج باید در دفاع از کیان اسلام و انقلاب با عزت و استواری و قدرت هرچه تمام در مقابل دشمنان و به ویژه ایادی شیطان بزرگ پیروزمندانه بایستد.

انصاری با اشاره به عملکرد و فعالیت بسیج در سه دهه انقلاب اسلامی افزود: هرگاه فعالیت بسیج در جامعه گسترده و فعال باشد درخشندگی و برجسته بودن انقلاب اسلامی را می توان به خوبی احساس و لمس کرد.

نماینده مردم آبادان در مجلس با تاکید بر نقش محوری بسیج در دوران هشت سال دفاع مقدس افزود: بسیج در این دوران نقش ارزشمند و ارزنده ای را در جبهه های جنگ ایفا کرد و پشتوانه ای مستحکم، استوار و قدرتمند برای ارتش و سپاه بود که با بریدن از همه تعلقات دنیوی باعث ایجاد وجد و نشاط در بین ارتش و سپاه می شد.

وی با بیان اینکه بسیج به عنوان یک نیرو و قوه محرک اثرگذار برای سپاه و ارتش به شمار می رفت، افزود: یکی دیگر از فعالیتهای گسترده و وسیع بسیج مبارزه با جنگ نرم و یا مخملی دشمن است که با بصیرت و بینش کافی به مبارزه با این تهدید دشمن پرداخته و نقش تعیین کننده و موثری را در این زمینه ایفا می کند.

انصاری تصریح کرد: در جنگ نرم ما حتی صدای نفس دشمن را نمی شنویم و قادر به درک حضور و رصد آن نیستیم زیرا جنگ الکترونیک و یا جنگ نرم در همه ابعاد زندگی افراد جامعه رسوخ کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت مقابله جدی با تهدیدات دشمن در قالب جنگ رسانه ای و هجمه های عظیم تبلیغات سوء بر ضد نظام و انقلاب افزود: جنگ نرم قربانی و گرفتاریهای بسیاری برای افراد مختلف در جامعه به دنبال دارد و باعث مرگ تدریجی افرادی که مبتلا به آن شده اند، می شود.

نماینده آبادان ادامه داد: جنگی با این همه پیچیدگی قطعا یک نیروی گسترده و وسیع را می طلبد که بسیج در این زمینه می تواند نقش محوری و بارزی را ایفا کند.
 
کد مطلب 1748302

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