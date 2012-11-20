موضع سازمان میراث فرهنگی در قبال رژیم صهیونیستی محو اسرائیل است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود علویان صدر با محکوم کردن جنایات اخیر رژیم غاصب صهیونیستی در کشتار مردم بی دفاع فلسطین اشغالی گفت: رژیم پوشالی و ددمنش صهیونیستی بار دیگر با حمایت همه جانبه شیطان بزرگ ، جنایت بزرگ دیگری را در کارنامه سیاه خود ثبت کرد .



وی با بیان اینکه رژیم اشغالگر قدس همان خانه عنکبوت است که در جنگ 33 روزه سیدحسن نصرالله اعلام کرد ، تصریح کرد: صهیونیست ها نباید فراموش کنند مجاهدان حزب الله و مقاومت اسلامی همان هایی هستند که در گذشته چنان بلایی سر سربازان اشغالگر آورده اند که راه فرار خود را گم کردند .علویان صدر ادامه داد: صهیونیست‌ها با تصور غلط تضعیف مقاومت خیال کردند که می‌توانند مقاومت اسلامی در غزه را در هم شکسته و حماس و جهاد اسلامی را به زانو درآورند غافل از آنکه غزه امروز به مراتب قوی‌تر از غزه جنگ 22 روزه است.



وی با بیان اینکه صهیونیست ها بدانند که خون مسلمانان بیگناه فلسطین همانند سیلی خروشان، خانه و کاشانه آنها را در هم خواهد کوبید ، اظهار داشت : ملت‌های مسلمان و آزادی‌خواه سراسر جهان به ویژه جهان اسلام باید فشارهای همه جانبه خود را برای نابودی رژیم صهیونیستی افزایش دهند.علویان صدر افزود: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در حمایت از ملت فسطین در نظر دارد با برگزاری نمایشگاه عکسی میراث فرهنگی، تاریخی و معنوی فلسطین را برای آشنایی بیشتر مردم با تاریخ و تمدن فلسطین و شناخت هر چه بیشتر ماهیت رژیم جعلی صهیونیست در موزه های کشور برپا کند .



معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه با تاکید بر اینکه موضع سازمان میراث فرهنگی و پرسنل خدوم آن در قبال رژیم غاصب صهیونیستی همان فرمایش امام راحل (ره) است که فرمود : اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود ، خاطر نشان کرد : متاسفانه دو هفته قبل در یکی از نشریات تخصصی سازمان اشتباهی سهوی صورت گرفت که البته ضمن عذرخواهی از مخاطبین ، بلافاصله با جمع آوری نسخه های توزیع شده این فصلنامه این اشتباه اصلاح و با عوامل آن به شدت برخورد شد.



وی ادامه داد : یکی از رسانه های کشور که سابقه انتشار اخبار کذب را در کارنامه خود دارد ، با بی اخلاقی تمام پس از گذشت 15 روز از این ماجرا و اصلاح فصلنامه مذکور و برخورد با مرتکبین آن خبری مغرضانه را علیه سازمان میراث فرهنگی بر روی خروجی خود منتشر کرد . حال جای سوال دارد که این رسانه با چه هدفی اقدام به این کار کرده است.



علویان صدر گفت: چرا رسانه مذکور اندک توجهی نسبت به برپایی نمایشگاه تصاویر معنوی کشور های آسیای مرکزی و آسیای غربی که بیش از نیمی از تصاویر آن مربوط به میراث ارزشمند معنوی فلسطین بوده نکرده است.



معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در پایان با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص رعایت اخلاق و حفظ وحدت در کشور ، گفت: همه ما باید در شرایط کنونی بدون پرداختن به هیاهو و ایجاد تشویش اذهان عمومی با پیروی از منویات ولی امر مسلمین قاطعانه از ملت مسلمان فلسطین حمایت کنیم.