اشاعه فرهنگ تذکر لسانی ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی ار منکر با بیان اینکه انقلاب عاشورا و قیام اما حسین(ع) با سه موضوع اصلاح جامعه، پاسخ به دعوت مردم و تشکیل حکومتی اسلامی بوده است اظهار داشت: بدون شک در سایه تشکیل حکومتی اسلامی امر به معروف و نهی از منکر می تواند به اصلاح جامعه منجر شود.

وی با تاکید بر اینکه بزرگترین امر به معروف برای امام خمینی(ره) تشکیل حکومت اسلامی بوده است افزود: با توجه به اینکه همه انبیا و ائمه هدفشان اصلاح جامعه بوده است اصلاح جامعه امروز ما نیز با ظهور حضرت مهدی(عج) تحقق خواهد یافت.

استاندار زنجان انقلاب اسلامی ایران را دنباله انقلاب عاشورا عنوان کرد و ادامه داد: از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون بزرگترین دغدغه همه ما همواره امر به معروف و نهی از منکر بوده است و این در حالی است که در یک جامعه و حکومت اسلامی زندگی می کنیم.

رئوفی نژاد با بیان اینکه منکرات موجود در جامعه نگران کننده هستند اظهار داشت: متاسفانه از معروفات نیز در جامعه غافل شده ایم.

رئوفی نژاد گفت: در بحث امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت هم به شکل فردی و هم به صورت اجتماعی می باشد و متاسفانه این احساس مسئولیت در جامعه وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه امر به معروف و ئنهی از منکر تا رسیدن به وضعیت مطلوب را دررازی در پیش داریم خاطر نشان کرد: تشکیل و فعال سازی شورای امر به معروف و نهی ار منکر در همه دستگاه های اجرایی، ارایه آموزش در موضوع امر به معروف و نهی از منکر، اشاعه فرهنگ تذکر لسانی و الگو بودن مدیران در بحث امر به معروف و نهی از منکر برای کارمندان زیر دست خود ضروری می باشد.