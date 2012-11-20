اجرای امر به معروف و نهی از منکر زمینه ساز ایجاد جامعه ای سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مرادی شامگاه دوشنبه در یازدهمین جلسه شورای اداری شهرستان بیجار اظهار داشت: جامعه ای که اساس آن بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر باشد جامعه ای سالم است و از بروز بسیاری از جرایم جلوگیری می کند.

وی در ادامه به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در مورد امام حسین (ع) اشاره کرد که می فرمایند: "هر کس حسین را دوست بدارد من را دوست داشته و دشمنان او با من دشمن هستند" افزود: قیام عاشورا بر مبنای امر به معروف و نهی از منکر رخ داد و سوگواری در ایام محرم الحرام برای امام حسین (ع) ارادت خاص مردم را به ائمه اطهار (س) نشان می دهد.

امام جمعه بیجار ادامه داد: نهادینه کردن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ضروری است و این امر مهم تنها با برنامه ریزی و هدایت علما و روحانیان محقق می شود.

حجت الاسلام مرادی به چهار عامل زمینه ساز خوشبختی و سعادت جامعه اشاره کرد و یادآور شد: انجام معروفات و آنچه که پیامبران به انسان ها آمو خته اند، نهی از منکرات و پرهیز از آنچه که از آن نهی شده، محبت اهل بیت و در دل قرار دادن آن، آرامش که با یاد خدا در دل انسان به وجود می آید از جمله عوامل زمینه ساز خوشبختی و سعادت در جامعه است.

امام جمعه بیجار در پایان یادآور شد: انتظار می رود تمامی مسئولین ادارات فریضه امر به معروف ونهی از منکر را در ادارات به نحو احسن اجرا کنند تا بتوانیم شاهد جامعه ای سالم و با فضیلت اخلاقی باشیم.