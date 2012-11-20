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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۵۹

در گفتگو با مهر تشریح شد:

آیین های عزاداری احیاگر دین باشند/ پرهیز از آسیبها و خرافه ها

آیین های عزاداری احیاگر دین باشند/ پرهیز از آسیبها و خرافه ها

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و پژوهشی تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به اینکه مراسمهای عزاداری باید احیاگر مکتب دین باشند، تاکید کرد: اگر به برخی آسیب ها توجه نکنیم در آینده به اصل مراسم های عزاداری لطمه وارد می شود.

حجت الاسلام جواد نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر پرهیز از آسیب ها و برشمردی آفت های عزاداریهای مذهبی افزود: در بحث عزاداری برای سید الشهدا از گذشته تابحال یکسری آفت ها و آسیب هایی را با آن مواجه بوده ایم که اگر مواظبت نکنیم این آسیب ها به اساس عزاداریها لطمه وارد می کند.

وی اظهار داشت: روضه خوانی و سطحی نگری، ما را از رسیدن به اهداف اهل بیت و سیدالشهدا دور می کند و آموزه های دینی و فرمایشات ائمه اطهار نشان می دهد که برای برگزاری مجالس عزاداری خوب و مورد تایید باید از متون دینی استنباط و استخراج کنیم.

وی به ویژگی های های مجالس عزاداریهای خوب اشاره و اضافه کرد: یکی از ویژگیهای این مجالس اینست که باید دربرگیرنده همه ارزشها باشد، هم ارشادگر باشد و هم بستری برای عرض ارادت و ذکر مصائب اهل بیت باشد.
 
وی عنوان کرد: مجالس نباید به گونه ای باشد که ساعتها وقت مردم را بگیریم و تنها اکتفا کنیم به ذکر و نام ائمه معصومین، زیرا طبق روایتی از امام صادق (ع)، تلاوت قرآن، بیان زندگی اهل بیت و نوحه خوانی و مرثیه خوانی از ویژگیهای مجالس خوب عزاداری است.

حجت الاسلام نجفی با تاکید بر پرهیز از تفرقه و گرایشهای خاص در مجلس گفت: ائمه معصومین به وحدت توجه خاصی داشتند و ما نیز باید در مجلس عزاداری، همدلی، وحدت و یکپارچگی را دامن زنیم.

وی اظهار داشت: گویندگان و ذاکران نیز باید از بین افراد مخلص و با تقوا انتخاب شوند و کسی انتخاب شود که توجه به عمل داشته باشد.

معاون تبلیغات اسلامی گلستان، توجه به اخلاص را ضرورتی اجتناب ناپذیر بیان کرد و گفت: هم گویندگان و مداحان، هم شرکت کنندگان و هیئت گردانان باید به خلوص نیت توجه داشته باشند.

وی یادآور شد: ذاکران و مداحان باید مطالبی را قرائت کنند که مستند به قرآن و فرمایشات ائمه معصومین باشد و از کتابهای معتبر گرفته شود و از گزینش مطالبی که برای مخاطب کاربردی نیست، دوری شود.

حجت الاسلام نجفی عنوان کرد: همچنین باید پرهیز شود از بیان مطالبی که ذلت آور بوده و شان اولیای الهی را پایین می آورد زیرا ائمه معصومین در اوج بوده و به یاران و اصحاب خود نیز آموخته اند که دارای عزت نفس باشند.

این کارشناس مذهبی یادآور شد: باید از مطالب سست و بی اساس نیز پرهیز شود و باید درک مخاطب خود را توجه کنیم و در مراسمهای عزاداری نباید بهانه به دست دشمنان دین دهیم و از خرافه و هر چیزی که بوی خرافه می دهد دوری کنیم تا دشمن سوء استفاده نکند.

وی رعایت حقوق دیگران را ضروری دانست و گفت: مجالس عزاداری نباید منجر به زیرپا گذاشتن حقوق دیگران شود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان بیان داشت: مراسمهای عزاداری باید احیاگر مکتب باشد و هیئتهای مذهبی طوری برنامه ریزی کنند که این آیین ها احیاگر باشند و از ریخت و پاش بی حد نیز جلوگیری شود.

وی از برگزاری مراسم متمرکز عزاداری هیئت های مذهبی در روز تاسوعای حسینی در خیابان امام خمینی (ره) گرگان خبر داد و از مردم مذهبی برای شرکت پرشور در این آیین دعوت کرد.
کد مطلب 1748311

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