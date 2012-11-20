آیین های عزاداری احیاگر دین باشند/ پرهیز از آسیبها و خرافه ها

حجت الاسلام جواد نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر پرهیز از آسیب ها و برشمردی آفت های عزاداریهای مذهبی افزود: در بحث عزاداری برای سید الشهدا از گذشته تابحال یکسری آفت ها و آسیب هایی را با آن مواجه بوده ایم که اگر مواظبت نکنیم این آسیب ها به اساس عزاداریها لطمه وارد می کند.

وی اظهار داشت: روضه خوانی و سطحی نگری، ما را از رسیدن به اهداف اهل بیت و سیدالشهدا دور می کند و آموزه های دینی و فرمایشات ائمه اطهار نشان می دهد که برای برگزاری مجالس عزاداری خوب و مورد تایید باید از متون دینی استنباط و استخراج کنیم.

وی به ویژگی های های مجالس عزاداریهای خوب اشاره و اضافه کرد: یکی از ویژگیهای این مجالس اینست که باید دربرگیرنده همه ارزشها باشد، هم ارشادگر باشد و هم بستری برای عرض ارادت و ذکر مصائب اهل بیت باشد.

وی عنوان کرد: مجالس نباید به گونه ای باشد که ساعتها وقت مردم را بگیریم و تنها اکتفا کنیم به ذکر و نام ائمه معصومین، زیرا طبق روایتی از امام صادق (ع)، تلاوت قرآن، بیان زندگی اهل بیت و نوحه خوانی و مرثیه خوانی از ویژگیهای مجالس خوب عزاداری است.



حجت الاسلام نجفی با تاکید بر پرهیز از تفرقه و گرایشهای خاص در مجلس گفت: ائمه معصومین به وحدت توجه خاصی داشتند و ما نیز باید در مجلس عزاداری، همدلی، وحدت و یکپارچگی را دامن زنیم.



وی اظهار داشت: گویندگان و ذاکران نیز باید از بین افراد مخلص و با تقوا انتخاب شوند و کسی انتخاب شود که توجه به عمل داشته باشد.



معاون تبلیغات اسلامی گلستان، توجه به اخلاص را ضرورتی اجتناب ناپذیر بیان کرد و گفت: هم گویندگان و مداحان، هم شرکت کنندگان و هیئت گردانان باید به خلوص نیت توجه داشته باشند.



وی یادآور شد: ذاکران و مداحان باید مطالبی را قرائت کنند که مستند به قرآن و فرمایشات ائمه معصومین باشد و از کتابهای معتبر گرفته شود و از گزینش مطالبی که برای مخاطب کاربردی نیست، دوری شود.



حجت الاسلام نجفی عنوان کرد: همچنین باید پرهیز شود از بیان مطالبی که ذلت آور بوده و شان اولیای الهی را پایین می آورد زیرا ائمه معصومین در اوج بوده و به یاران و اصحاب خود نیز آموخته اند که دارای عزت نفس باشند.



این کارشناس مذهبی یادآور شد: باید از مطالب سست و بی اساس نیز پرهیز شود و باید درک مخاطب خود را توجه کنیم و در مراسمهای عزاداری نباید بهانه به دست دشمنان دین دهیم و از خرافه و هر چیزی که بوی خرافه می دهد دوری کنیم تا دشمن سوء استفاده نکند.



وی رعایت حقوق دیگران را ضروری دانست و گفت: مجالس عزاداری نباید منجر به زیرپا گذاشتن حقوق دیگران شود.



معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گلستان بیان داشت: مراسمهای عزاداری باید احیاگر مکتب باشد و هیئتهای مذهبی طوری برنامه ریزی کنند که این آیین ها احیاگر باشند و از ریخت و پاش بی حد نیز جلوگیری شود.



وی از برگزاری مراسم متمرکز عزاداری هیئت های مذهبی در روز تاسوعای حسینی در خیابان امام خمینی (ره) گرگان خبر داد و از مردم مذهبی برای شرکت پرشور در این آیین دعوت کرد.