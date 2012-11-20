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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۵۲

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22 آبان پرباران ترین روز سال آبی جاری در مازندران اعلام شد

22 آبان پرباران ترین روز سال آبی جاری در مازندران اعلام شد

ساری - خبرگزاری مهر: بر اساس اندازه گیری 24 ایستگاه باران سنجی، 22 آبانماه امسال پر باران ترین روز سال آبی جاری در استان اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اندازه گیری ز 24 ایستگاه باران سنجی شبکه مبنا توسط مطالعات شرکت آب منطقه ای مازندران، در روز 22 آبان حدود 41 میلیمتر بارندگی در مازندران به وقوع پیوست که بیشترین بارش در ایستگاه رامسر، تنکابن و نوشهر بین 147 الی 186 میلی متر ثبت شده است.

این بارندگی متأسفانه منجر به وقوع سیل در شهرهای نوشهر و چالوس شده و کمترین آن مربوط به ایستگاه تیرتاش با پنج دهم میلی متر بوده است.

تجهیز چاههای استان به لوازم اندازه گیری

رمضان طهماسبی، مدیر عامل آب منطقه ای مازندران با اشاره به مصوبات هفتمین جلسه شورای عالی آب کشور اظهار داشت: با توجه به اهمیت آب زیرزمینی و ضرورت حفاظت و کنترل آن بهره برداران و مالکین با ید بر روی چاه های خود لوازم اندازه گیری نصب کنند.

وی افزود: بر اساس مصوبات این جلسه، در سال زراعی آتی تامین سوخت، کود، بذر و سایر یارانه های کشاورزی با اعلام شرکت آب منطقه ای مبنی بر نصب لوازم اندازه گیری بر روی چاه  از سوی دستگاهها  انجام خواهد شد.

طهماسبی گفت: با برنامه ریزی هایی که در این زمینه صورت گرفته در تلاش هستیم در گام اول چاههای عمیق استان که عمق آنها عمدتا بالای 40 متر است را مکلف به نصب لوازم اندازه گیری کنیم.

کد مطلب 1748321

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