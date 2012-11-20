فعالیت های قرآنی کردستان در کشور نمونه است/ لزوم تقویت حمایت از فعالیت های قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری شامگاه دوشنبه در نشست هم اندیشی و هم افزایی پیشکسوتان و فعالان قرآن کریم شهرستان مریوان اظهار داشت: مربیان قرآن کریم استان کردستان بیش ار مربیان و فعالان کشوری همت کرده و در گسترش و ترویج حفظ و تجوید قرآن موفق عمل می کنند.

وی با اشاره به مشکلات و معضلات پیش روی مربیان قرآن افزود: بعضی از مشکلات موجود در حد کشوری است که توسط دولت برای آن هم تدابیری شده است و طرح هایی به اجرا در می آید.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان همچنین با عنوان اینکه زیرساخت های آموزشی در حوزه علوم قرآنی ضعیف است، ادامه داد: بنیه ضعیف مربیان قرآن آموزش و پرورش یکی از بزرگترین معضلاتی است که دانش آموزان را به دوگانگی واداشته و در نهایت باعث بروز مشکلات جدیدی می شود.

حجت الاسلام صفی یاری عنوان کرد: به تازگی در طرح های سطح کشور برای از بین بردن مشکلات نبود سواد قرآنی برای تدریس در کلاس طرح های جدید به تصویب رسیده است که انتظار می رود بعد از به اجرا درآمدن این طرح ها و برنامه ها معضلات پیش رو برداشته شوند.

وی با بیان اینکه شوراهایی برای حل مشکلات موازی کاری ادارات در حال شکل گیری هستند، گفت: اگر مسئولان در سطح استان با هم همکاری های لازم را داشته باشند بسیاری از معضلات و مشکلات پیش رو از بین می رود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان با بیان اینکه دعوای بین مسئولان نباید باعث بروز مشکلات برای فعالان در حوزه های قرآنی شود، اظهار داشت: دغدغه تمام فعالان قرآنی دغدغه اصلی ما نیز هست و برای رفع آن از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم.

حجت الاسلام صفی یاری با اشاره به اینکه در زمان طاغوت بسیاری از فعالیت های قرانی زیر زمینی انجام می شد، گفت: با امکانات موجود نیز می توان بسیاری از کارهای مهم در حوزه قرانی را انجام داد که آن هم همت والای مربیان و فعالان این عرصه را می طلبد.

مسئول دارالقران کریم استان کردستان نیز در این جلسه گفت: معضل برخورد بعضی از هیئت امنا و ماموستایان مساجد یکی از دلایل شروع به اجرای خانه های قرآنی بود که خوشبختانه تا به حال با فعالیت های خود گامی مفید را در این راستا برداشته اند.

ناصر علیپور افزود: تمامی مشکلات موجود یکی از مشکلاتی بود که در گذشته مربیان قرآن با آن مواجه بوده اند ولی با همت و فعالیت مربیان و فعالان قرآنی این مشکلات تا حد زیادی کمرنگ شده و در حال از بین رفتن است.

وی با اشاره به احداث موسسه های قرآنی بیان کرد: احداث یک موسسه شخصیتی حقوقی به مربیان می دهد که با استفاده از ان می توانند از بسیاری از مزایای دیگری برخوردار شده و به رفع مشکلات خود نیز کمک کنند.

مسئول دارالقران کریم کردستان همچنین موسسه ها و خانه های قرآنی را بستری مناسب برای مربیان دانست و عنوان کرد: با جمع آوری استعدادها و نخبه های قرآنی و ایجاد موسسه در حد مناسب با مدیریتی درست باعث شکوفایی استعدادها و فعالیت بیشتر در این عرصه می شود.

علیپور اعزام گروه هایی برای شناسایی نخبگان در مدارس را یکی از اقدامات مفیدی دانست که توسط اداره تبلیغات اسلامی استان کردستان انجام شده است و گفت: می توان با اهدا نمونه های صوتی قرائت قران کریم در بین داوطلبان در سطح مدارس شهرستان مریوان برای جمع اوری استعدادها به نحوی احسن بهره برداری کرد.

وی احداث یک مرکز تخصصی برای تمامی امور قرآن کریم در استان را یکی دیگر از اقدامات سازمان تبلیغات بیان کرد و اظهار داشت: دارالقران استان قصد دارد با گذاشتن کلاس های اموزشی برای مربیان برای بالابردن سطح سواد قرآنی به منظور تدریس مناسب آنان سعی و تلاش خود را برای حل مشکلات و معضلات پیش رو انجام دهد.