سرانه فضای ورزشی اردبیل 19 صدم متر مربع است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد صبح سه شنبه در دیدار با مدیران و روسای هیئتهای ورزشی استان با اشاره به وضعیت فضاهای ورزشی در سطح اردبیل تصریح کرد: استان اردبیل در سرانه ورزشی با کمبود مواجه است که باید برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده در برنامه پنجم توسعه و افزایش فضاهای ورزشی تلاش کنیم.

وی با اشاره به سرانه ورزشی پیش بینی شده تا پایان برنامه پنجم توسعه در استان افزود: طبق پیش بینیهای انجام شده باید تا پایان سال 94 سرانه فضای ورزشی استان 1.2 متر مربع برسد که فعلا با کمبودهایی برای تحقق این اهداف مواجه هستیم.

رئیس شورای ورزش استان با بیان اینکه سرانه فضای ورزش استان نسبت به دو دهه قبل کمتر شده است، اضافه کرد: کاربریهای ورزشی در محلات اردبیل از بین رفته و به مناطق مسکونی تبدیل شده که یکی از علل اصلی کم شدن سرانه ورزشی استان است.

وی با بیان اینکه اکثر شهرهای استان با کمبود سرانه ورزشی روبرو است، ادامه داد: به جز شهرهای کلور و هشتجین در شهرستان خلخال بقیه شهرهای استان از برنامه پنجم توسعه عقب هستند و برای رساندن فضای ورزشی خود به 1.2 مترمربع باید برنامه ریزی کنند.

نیکزاد با اشاره به میزان سرانه فضای ورزشی موجود در شهرهای کلور و هشتجین تصریح کرد: سرانه ورزشی کلور 1.84 متر مربع و سرانه ورزشی هشتجین 1.85 متر مربع است که بیشتر از اهداف برنامه پنجم توسعه می باشد.

