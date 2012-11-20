رفع منکرات در اداره ها نیازمند برنامه ریزی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام جلیل خانی شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکربا اشاره به اجرایی نمودن برنامه هایی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر در هفته اول محرم در استان اظهار داشت: برای این منظور ستاد امر به معروف و نهی ار منکر در استان تشکیل شده است.

وی از تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در 55 دستگاه اجرایی در استان افزود: تهیه کتابی تحت عنوان اخلاق اداری که باید و نباید ها در موضوع امر به معروف و نهی از منکر در سطح اداره ها را عنوان می کند از دیگر فعالیت ها در ستادامر به معروف در استان می باشد.

مدیرکل تحول اداری استانداری زنجان از برگزاری همایش توجیهی برای اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر خبر داد و گفت: تا کنون برای 9500 نفر دوره آموزشی ار به معروف و نهی از منکر برگزار شده است.

جلیل خانی با تاکید بر اینکه برای رفع منکرات از ادارت باید برنامه ای داشته باشیم افزود: زمانبندی اجرای طرح تذکر لسانی نیز از دیگر برنامه های هفته امر به معروف و نهی از منکر در استان است.