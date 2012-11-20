  1. سیاست
۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۲۶

عثمانی در صحن مجلس:

طرح بازسازی مناطق زلزله زده را به خاطر طرح انتخاباتی به تعویق نیاندازیم

طرح بازسازی مناطق زلزله زده را به خاطر طرح انتخاباتی به تعویق نیاندازیم

نماینده مردم بوکان در صحن علنی مجلس در مخالفت با بررسی فوری طرح اصلاح قانون انتخابات گفت: چرا طرح های فوریتی مانند بازسازی مناطق زلزله زده و یا معافیت مسکن مهر از مالیات که با مردم ارتباط دارد را به تعویق می اندازیم تا طرح اصلاح قانون انتخابات که هنوز فرصت برای بررسی آن باقی است در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، در جلسه امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی محمد قسیم عثمانی به عنوان مخالف پیشنهاد در اولویت قرار گرفتن طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار مجلس گفت: برای بررسی این طرح هنوز فرصت باقی است و ما هنوز طرح هایی را داریم که مطرح و چاپ شده اما در دستور کار قرار نگرفته است.

وی با اشاره به طرح معافیت مسکن مهر از مالیات افزود: خیلی از مردم درگیر مسکن مهر هستند و ما نباید بررسی این طرح فوریتی را به تعویق بیندازیم تا به بررسی طرح قانون اصلاح انتخابات بپردازیم.
 
عثمانی همچنین با بیان اینکه طرح بازسازی مناطق زلزله زده نیز در دستور کار مجلس است ، اظهار داشت: آیا درست است که با فرا رسیدن فصل سرما این طرح که واجب تر از طرح اصلاح قانون انتخابات است را به تعویق بیندازیم.
 
نماینده بوکان در مجلس اظهار داشت: تا انتخابات فرصت باقی است و بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات نیز ضروری است اما در فرصت باقیمانده نیز می شود این طرح را بررسی کرد و نیازی به این نیست که در اولویت قرار بگیرد چرا که طرح های مهم دیگری وجود دارد که باید تصویب شود.
 
کد مطلب 1748330

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