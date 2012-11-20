طرح بازسازی مناطق زلزله زده را به خاطر طرح انتخاباتی به تعویق نیاندازیم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، در جلسه امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی محمد قسیم عثمانی به عنوان مخالف پیشنهاد در اولویت قرار گرفتن طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار مجلس گفت: برای بررسی این طرح هنوز فرصت باقی است و ما هنوز طرح هایی را داریم که مطرح و چاپ شده اما در دستور کار قرار نگرفته است.

وی با اشاره به طرح معافیت مسکن مهر از مالیات افزود: خیلی از مردم درگیر مسکن مهر هستند و ما نباید بررسی این طرح فوریتی را به تعویق بیندازیم تا به بررسی طرح قانون اصلاح انتخابات بپردازیم.



عثمانی همچنین با بیان اینکه طرح بازسازی مناطق زلزله زده نیز در دستور کار مجلس است ، اظهار داشت: آیا درست است که با فرا رسیدن فصل سرما این طرح که واجب تر از طرح اصلاح قانون انتخابات است را به تعویق بیندازیم.



نماینده بوکان در مجلس اظهار داشت: تا انتخابات فرصت باقی است و بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات نیز ضروری است اما در فرصت باقیمانده نیز می شود این طرح را بررسی کرد و نیازی به این نیست که در اولویت قرار بگیرد چرا که طرح های مهم دیگری وجود دارد که باید تصویب شود.

