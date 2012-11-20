رفع ابهام قانونی از تحصیل رایگان دانشجویان شاهد و ایثارگر

مجتبی بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: طی آخرین مذاکراتی که داشتیم، تحصیل تمام دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاههای شهریه پرداز دولتی رایگان اعلام شد.

وی گفت: پیش از این در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت شهریه این دسته از دانشجویان توسط خودشان یا دولت در دانشگاههای شهریه پرداز وابسته به وزارت علوم از جمله پیام نور و علمی کاربردی همچنین دوره شبانه ابهاماتی وجود داشت که این مشکل حل شد.

به گفته معاون امور دانشجویان داخل وزارت علوم، شهریه تحصیل این دانشجویان در دانشگاههای غیردولتی و آزاد نیز توسط بنیاد شهید پرداخت می شود.

بذرافشان به استناد ماده 70 قانون برنامه پنجم توسعه اظهار داشت: تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن در دانشگاهها و مرکز آموزش عالی همچنین موسسات پژوهشی اعم از دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی رایگان است و هزینه های مربوط به مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی نیز توسط دستگاههای ذیربط اعم از بنیاد شهید، امور ایثارگران، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیمسال تحصیلی پرداخت می شود.