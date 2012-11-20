اعزام 83 مبلغ و مبلغه از اداره تبلیغات اسلامی آبیک

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید جلال حسینی در این باره اظهارداشت: ماه محرم فرصت مناسبی برای نشر و ترویج معارف دینی است و در این ایام باید نوعی پیوند عمیق و ارتباط شایسته میان جوانان و اهل بیت (ع) به‌ خصوص سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) ایجاد شود.

وی افزود: اکنون رسالت سنگین احیای ارزش‌های دینی بر عهده روحانیون و مبلغین دینی است و جامعه به خصوص نسل جوان تشنه دریافت معارف ناب اسلامی است.

حجت الاسلام حسینی بیان کرد: مبلغین با حضور در مساجد و هیئت‌های مذهبی، پیرامون شهادت و الگوی رفتاری حضرت امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) و امام سجاد (ع) سخنرانی و این رسالت خطیر را به انجام می رسانند.

راه اندازی سامانه ثبت ملاقات حضوری

سرپرست اداره فاوای اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین گفت: سامانه ثبت ملاقات حضوری با مدیرکل و مدیران در اداره کل راه و شهرسازی راه اندازی شد.



حسین رحیمی بیان کرد : با راه اندازی این سامانه به نشانی res.qmrud.ir امکان ثبت درخواست ملاقات حضوری با مدیرکل و مدیران اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین برای مردم فراهم شده است.



وی، راه اندازی این سامانه را گامی برای تحقق دولت الکترونیک به منظور تکریم ارباب رجوع و تسریع در رسیدگی به درخواست های مردمی اعلام و بیان کرد: امکان پیگیری نامه با استفاده از کد رهگیری در وب سایت اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین هم به زودی محقق می شود.

سرپرست اداره فاوای اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین یادآورشد: پیگیری شکایات، درخواست آزاد سازی سپرده پیمانکاران، ارائه شکایات و درخواست های مردمی، ارائه پیشنهادات و انتقادات از دیگر خدمات وب سایت اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین در راستای تحقق دولت الکترونیک محسوب می شود.

دستگیری سارق اینترنتی در قزوین

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان قزوین، از دستگیری یک سارق اینترنتی در استان خبر داد.

مهدی مختاری ‌نسب در این باره اظهارداشت: به دنبال شکایت یکی از شهروندان قزوینی مبنی بر برداشت غیرمجاز به مبلغ 24 میلیون تومان از حساب بانکی وی، ماموران پلیس فتا استان قزوین موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: با انجام تحقیقات پلیس مشخص شد، برداشت توسط فردی انجام و صرف خرید تجهیزات کامپیوتری از یک شرکت شده است.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات استان قزوین بیان کرد: با سرعت عمل پلیس از ارسال اجناس خریداری شده به سارق جلوگیری و مبلغ به حساب شاکی واریز شد.

مختاری‌نسب تصریح کرد: در ادامه اقدامات تخصصی پلیس، کاربر مورد نظر شناسایی و با هماهنگی قضایی در شهرک بیدستان البرز دستگیر شد.

این مسئول عنوان کرد: متهم دستگیر شده دارای 22 سال سن و دانشجوی رشته مکانیک بوده و در بازجویی پلیس به جرم خود معترف شده است.

رئیس پلیس فتا استان قزوین خواستار شد: شهروندان از در اختیار قرار دادن کارت عابربانک و رمز دوم آن به دیگران اجتناب کرده و پس از مراجعه به کافی‌نت و پرداخت الکترونیکی بلافاصله رمز دوم کارت عابر خود را تغییر دهند.

مختاری‌نسب افزود: لازم است، کاربران در هنگام پرداخت الکترونیکی، خودشان رمز کارت را وارد کرده و از صفحه کلید مجازی سایت استفاده کنند.

این مسئول بر استفاده شهروندان از سایت یا صفحات مجاز برای خرید یا پرداخت اینترنتی تأکید کرد.