امر به معروف و نهی از منکر امنیت جامعه را به دنبال دارد

حجت الاسلام علی ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همانگونه که امیر المونین علی(ع) فرموده اند نهایت و غایت دین پروردگار امر به معروف و نهی از منکر است.

وی با اشاره به هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر گفت: امر به معروف و نهی از منکر تنها منحصر به این هفته نیست و این کار باید در تمام زمان های سال صورت گیرد.

ملکی ادامه داد: در خصوص امر به معروف و نهی از منکر رویات زیادی وجود دارد، در نهج البلاغه آمده است که تمام کارهای خوب و جهاد در راه خداوند در برابر امر به معروف و نهی از منکر چون قطره ای در مقابل دریای عمیق است.

امام جمعه قصرشیرین گفت: روایتی دیگری از امام باقر(ع) در کتاب اصول کافی آمده است که امر به معروف و نهی از منکر راه و روش پیامبران وصالحان است و فریضه بزرگی است که دیگر فرائض به واسطه آن بر پا می شود.

وی گفت: با امر به معروف و نهی از منکر درآمد ها حلال می شود و حقوق پایمال شده به صاحبانشان بر می گردد.

حجت الاسلام ملکی افزود: ازدیگر نتایج امر به معروف می توان آبادی و سامان بخشی کارها در جامعه اشاره کرد.

وی ادامه داد: بهترین حالت اجرای قوانین اسلامی، اجرای آن امر به معروف و نهی از منکر است و نماز و روزه و حج و جهاد می تواند با امر به معروف ونهی از منکر کاملا محقق شود.

امام جمعه قصرشیرین گفت: اقتصاد در جامعه سالم و عمران و آبادانی در کشور متولد می شود، نیروی صالح و تضعیف دشمن به وجود می آید و این کارها تنها با تقویت امر به معروف و نهی از منکر صورت می گیرد.

وی افزود: بزرگترین معرف ما در جامعه امروزه ولایت مداری و ولایت پذیری است و همه مردم دست به دست هم برای این تکلیف الهی و حفاظت از آن حرکت می کنند و دشمنان امروزه ایران اسلامی تمام قدرت خود را به کار گرفته اند تا ضربه به ایران اسلامی بزنند.

وی تصریح کرد: تضعیف ولایت یعنی تضعیف دین خدا زیرا ولایت است که راه گشا و هدایت کننده به سوی خدا است.

وی در پایان گفت: بحمدالله ملت ایران ملتی بیدار و دارای بصیرت دینی است و با تمام وجود پیمان الهی را بسته است و با اجرای امر به معروف ونهی از منکر نیز این بصیرت و دانایی دوچندان می شود.

