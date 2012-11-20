اسپانیا و پرتغال دست به دامن مستعمره های سابقشان می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی "تاگس اشپیگل" در گزارشی نوشت : شهر "کادیز" یک شهر نمادین در اسپانیا محسوب می شود. در قرنهای پیش این شهر جنوبی اسپانیا یکی از بندرهای تجاری در آتلانتیک بود که ناوگانهای اسپانیا از آن عبور می کردند تا آمریکای لاتین را تسخیر کرده و مستعمرات خود را چپاول کنند.

اما امروز ورق برگشته است. دیگر از قدرت این استعمارگران سابق چیزی باقی نمانده است و اسپانیایی که عمیقا گرفتار بحران اقتصادی شده است دست کمک به طرف مستعمره های سابق خود دراز می کند.

پادشاه اسپانیا در مراسم گشایش اجلاس سران کشورهای ایبروآمریکا در اسپانیا خطاب به سران مستعمرات پیشین کشور خود و پرتغال اظهار داشت که ما امروز بیش از گذشته به کشورهای ایبروآمریکا نیاز داریم ،چشم ما برای خروج از بحران اقتصادی و مالی به شما دوخته شده است. شما یک نیروی خارق العاده را به کار گرفته اید برای اینکه به جایگاهی که امروز در آن قرار دارید برسید. ما باید این حقیقت را به رسمیت بشناسیم.

آمریکای لاتین که زمانی تقریبا کاملا تحت سیطره و استعمار قدرتهای سابق ،اسپانیا و پرتغال قرار داشت امروزه به یکی از سریعترین مناطق در عرصه رشد اقتصادی در دنیا تبدیل شده است.

اجلاس کشورهای ایبروآمریکا چند روز پیش در اسپانیا با حضور 16 نفر از روسای جمهوری کشورهای آمریکای لاتین و سران دولتهای شبه جزیره ایبری(اسپانیا،پرتغال و آندورا) در اتحادیه اروپا برگزار شد.

در این اجلاس همچنین رئیس جمهوری پرتغال، منطقه آمریکای لاتین را به عنوان یکی از مهمترین موتورهای اقتصاد جهانی ارزیابی کرده و اظهار داشت که همکاری با کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی یک سرمایه گذاری در آینده محسوب می شود. کشور پرتغال که از بدهی های بالای دولتی رنج می برد از اوایل سال 2011 زیر چتر نجات یورو قرار گرفته است و به خصوص تصمیم دارد با مستعمره سابق خود برزیل مبادلات تجاری بیشتری انجام دهد.

در حالی که برزیل، کشوری که جام جهانی فوتبال در سال 2014 و بازیهای المپیک 2016 در آن برگزار خواهد شد از رشد اقتصادی خوبی برخوردار است، در اسپانیا و پرتغال رشد اقتصادی روند رو به کاهشی را طی می کند.

پادشاه اسپانیا چنین وضعیتی را شرایطی دشوار ارزیابی کرده است.بیکاری روزافزون و بدهیهای بالای دولتی ، کشورهای جنوب اروپا را همواره بیش از پیش در فقر روزافزون گرفتار کرده است. این در حالی است که به گفته "خوآن کارلوس" ،پادشاه اسپانیا نرخ فقر در آمریکای لاتین روند رو به کاهشی دارد.

اقتصاد کشورهای آمریکای جنوبی و میانه به طور میانگین بیش از سه درصد در سال رشد دارد و برای سال 2013 هم یک رشد اقتصادی 4 درصد برای این کشور انتظار می رود. این در حالی است که اسپانیا و پرتغال تنها رویای چنین شرایطی را می توانند در ذهن بپرورانند.

نخست وزیر اسپانیا هم تصریح کرده است که ما با آغوش باز سرمایه گذاریهای آمریکای لاتین را می پذیریم. تا به حال نیز اسپانیا در آمریکای لاتین سرمایه گذاریهای بسیاری کرده است و بعد از آمریکا این منطقه بزرگترین محل سرمایه گذاری مادرید محسوب می شود.

