خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: استودیوی هنری بهرامی کار خود را از ابتدای امسال آغاز کرده است و محور فعالیت‌هایش، مسائل فرهنگی و هنری است. این استودیو به تازگی پروژه «کلاس پرنده» را در روستای مرزی بارنجگان در مرز ایران و افغانستان عملیاتی کرده است که یکی از نتایجش، راه‌اندازی کتابخانه دبستان دکتر جوادی در این روستا است.

عنوان «کلاس پرنده» از نام یکی از رمان‌های اریش کستنر نویسنده مورد علاقه اعضای استودیوی بهرامی گرفته شده است. مجتبی کلارستاقی، مدیر اجرایی پروژه «کلاس پرنده» در این باره به مهر می‌گوید: قضیه از جایی شروع شد که یک پروژه را در دبیرستانی در فرمانیه تهران اجرا کردیم. این مدرسه یک مدرسه محروم بود که در آن به بچه‌ها گفتیم به این سئوال پاسخ بدهید: «ماموریت زندگی شما چیست؟» قرار شد بچه‌ها در یک جمله به این سئوال جواب بدهند که در نهایت 200 جمله جمع‌آوری شد و 80 جمله را جدا کردیم. 17 تصویرگر را هم دعوت کردیم تا به ما بپیوندند.

کلارستاقی در ادامه گفت: قرار شد جملات روی دیوار مدرسه تصویرگری شوند. این پروژه باعث شد به طور اتفاقی با موسسه خیر مدرسه‌سازی به نام «مهر گیتی» آشنا شویم. ما هم که قبلا ایده‌هایی در زمینه کار فرهنگی در مدارس داشتیم، در زمینه مواردی با این موسسه به اجماع و توافق رسیدیم. در کل فکر کردیم مدرسه اگر چیزهایی داشته باشد، برایش بهتر است؛ به عنوان مثال، کتابخانه، یک سری ورک‌شاپ یا تصویرگری روی دیوار، وبلاگ برای معلمان و ...

به این ترتیب حلقه همکاری میان دو موسسه بهرامی و مهر گیتی ایجاد می‌شود. وقتی ایده طراحی مدرسه در یکی از روستاهای کشور مطرح می‌شود،‌ ایام هفته کتاب و کتابخوانی فرا رسیده است و بهانه خوبی است تا یک کتابخانه هم علاوه بر طرح‌های دیگر، در این مدرسه محروم برپا شود تا دانش آموزان، امکان دسترسی به کتاب‌هایی جز کتاب‌های درسی خود را داشته باشند.

ظاهر بیرونی دبستان دکتر جوادی در روستای بارنجگان از توابع زیرکوه در استان خراسان جنوبی، زیباست اما داخل آن نامرتب و آشفته است و همه عناصر یک مدرسه محروم را دارد. این مدرسه محوطه‌ای هم دارد که از آن نه به عنوان کتابخانه بلکه در جهت مصارف دیگر و چندمنظوره استفاده می‌شده است. همین قسمت از مدرسه است که به نظر می‌آید برای برپایی کتابخانه مناسب باشد. شروع کاری که در راستای برپایی کتابخانه انجام می‌شود، اهدای 180 جلد کتاب توسط انتشارات سوره مهر به استودیوی بهرامی برای طراحی کتابخانه است. در ادامه موسسه خیریه «حامی» هم به جمع سازنندگان کتابخانه می‌پیوندد و قفسه‌های لازم کتابخانه را در اختیار قرار می‌دهد.

موسسه حامی علاوه بر قفسه‌های کتابخانه، کتاب‌هایی را هم به کتابخانه دبستان دکتر جوادی اهدا کرد. این کتاب‌ها از نظر موضوعی متنوع بودند و در کنار کتاب‌هایی که سوره مهر در گروه سنی کودکان و نوجوانان در اختیار این کتابخانه قرار داد، قفسه‌ها را پر کردند. به این ترتیب کتابخانه یک روز پیش از سالروز کتاب و کتابخوانی، یعنی چهارشنبه 24 آبان آماده شد.

قدم بعدی دادن آموزش‌های لازم به بچه‌های مدرسه بوده است. به این ترتیب، نگهداری از کتابخانه، چگونگی کتاب قرض دادن از کتابخانه، چگونگی قرض گرفتن و .... همه از مواردی بودند که توسط مربیان به دانش آموزان آموزش داده شدند. طراحی محیط کتابخانه و نقاشی روی دیوارهای آن هم از کارهایی بودند که قبل از تحویل کتابخانه به بچه‌های مدرسه انجام شدند.

نمایی از خانه‌های روستایی دهکده بارنجگان

بچه‌های مدرسه دکتر جوادی بارنجگان تا به حال کتابخانه ندیده‌اند. آن‌ها تنها در مدرسه‌شان محفظه‌ای دیده‌اند که در آن کتاب‌های کمک آموزشی قرار داده می‌‌شود. کتابخانه روز سه‌شنبه آماده تحویل می‌شود و روز در کتابخانه آماده شده، به روی بچه‌ها باز می‌شود. آشنایی با مفهوم کتابخانه، آشنایی با دسته‌بندی کتاب‌ها یا چگونگی مطالعه آزاد در کنار مطالعه درسی از دیگر موضوعاتی هستند که توسط مربیان به بچه‌های بارنجگانی آموزش داده شدند.

انتشارت سوره مهر، میهن بلاگ و یک شرکت صنعتی که به عنوان حامیان این طرح در آن مشارکت داشته‌اند به همراه مجریان پروژه معتقدند یک کتابخانه از حداقل امکاناتی است که هر مدرسه باید داشته باشد. بنابراین مدرسه دکتر جوادی بارنجگان اولین مدرسه‌ای در مناطق محروم کشور نخواهد بود که برایش کتابخانه می‌سازند. به علاوه در کنار راه‌اندازی کتابخانه‌های مدارس، یک پروژه بلندمدت دیگر هم جریان خواهد داشت و آن ایجاد یک شبکه وبلاگی برای معلمان این مناطق کشور است تا به یکدیگر متصل شوند. چون بسیاری از معلمان که در مناطق محروم به تدریس مشغول‌ هستند، وبلاگ اینترنتی دارند اما سر و سامان دادن و اتصال این وبلاگ‌ها یکی از اهدافی است که دست‌اندرکاران ساخت کتابخانه مدرسه دکتر جوادی در پی ترتیب اثر دادن به آن هستند.