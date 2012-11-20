آغاز ناپایداری جوی در کرمان/ هشدار در خصوص آبگرفتگی معابر

کرمان - خبرگزاری مهر: کارشناس هواشناسی کرمان با اشاره به استقرار سامانه بارشی در کرمان گفت: بارش باران و برف در مناطق غربی و ارتفاعات استان طی روزهای آینده روی خواهد داد.