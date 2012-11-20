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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۳۱

سلاجقه:

آغاز ناپایداری جوی در کرمان/ هشدار در خصوص آبگرفتگی معابر

آغاز ناپایداری جوی در کرمان/ هشدار در خصوص آبگرفتگی معابر

کرمان - خبرگزاری مهر: کارشناس هواشناسی کرمان با اشاره به استقرار سامانه بارشی در کرمان گفت: بارش باران و برف در مناطق غربی و ارتفاعات استان طی روزهای آینده روی خواهد داد.

مریم سلاجقه در گفتگو با مهر اظهارداشت: نقشه های هواشناسی کرمان نشان از ورود یک سامانه بارشی در کرمان دارد.

وی افزود: پیش بینی می شود از ظهر امروز تا اواخر روز چهارشنبه در برخی شهرستانهای کرمان شاهد بارش باران و برف خواهیم بود.

کارشناس هاشناسی استان کرمان خاطرنشان کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته بیشترین بارشها در شهرستانهای غربی استان کرمان صورت خواهد گرفت.

سلاجقه افزود: این بارشها در ارتفاعات همراه با بارش برف خواهد بود و احتمال بارش برف در برخی راههای کوهستانی نیز وجود دارد و اتخاذ تدابیر ایمنی برای افرادی که از این راهها عبور می کنند ضروری است.

سلاجقه همچنین از احتمال آبگرفتگی معابر بر اثر بارش باران نیز خبر داد.

کد مطلب 1748347

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