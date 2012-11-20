به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی در جمع پیمانکاران صنعت نفت با بیان اینکه هم اکنون صنعت نفت و گاز ایران در شرایط تحریم‌های همه جانبه قرار گرفته است، گفت: تشویق مجریان و دست‌اندرکاران پروژه‌ها و طرح‌هایی که به پیشرفت مطلوب و یا چشمگیر (با حد نصاب های مشخص شده) دست یافته اند به‌عنوان یک سیاست پایدار و مستمر در میادین مشترک به‌ویژه در پارس جنوبی در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.

وزیر نفت با هشدار و تذکر به مدیران برخی طرح‌هایی که با تاخیر مواجه بوده و نتوانسته اند به حداقل پیشرفت قابل قبول ماهانه دست یابند، تصریح کرد: پیمانکاران و مجریان باید با برنامه ریزی و ورود به جزییات مهم و شناسایی اقلام مورد نیاز طرحها، نسبت به تامین اقلام کسری اقدام کنند.

این عضو کابینه دولت دهم با یادآوری اینکه استقرار مدیران ارشد پروژه ها و پیمانکاران، مشاوران و کارفرما در محل اجرای فازها و تمرکز بر اجرا با کار شبانه روزی، زمینه و شرایط تسریع در روند توسعه پارس جنوبی را فراهم می کند، اظهار داشت: قطعا آن دسته از کنسرسیوم‌هایی که مطابق برنامه تعیین شده پیش نروند مشمول تنبیه، جریمه و یا کاهش کاری و حتی برکناری قرار خواهند گرفت .

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه در حال حاضر پارس جنوبی با توان تولید 295 میلیون متر مکعب گاز و 375 هزار بشکه میعانات گازی در روز در مجموع بزرگترین تولید کننده گاز و میعانات گازی کشور است، بیان کرد: با راه اندازی طرح‌های در دست اجرا ظرفیت تولید روزانه گاز به حدود 775 میلیون متر مکعب افزایش می یابد.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت همچنین از افزایش ظرفیت تولید میعانات گازی پارس جنوبی به حدود یک میلیون بشکه در روز با تکمیل فازهای در دست اجرای این میدان مشترک خبر داد.

به گفته وی، وزارت نفت برای تسریع در استخراج و تولید بیشتر نفت و گاز از میادین مشترک بسیج تمامی امکانات و منابع صنعت نفت را در دستور کار قرار داده است.

قاسمی با یادآوری اینکه در حال حاضر 27 میدان مشترک نفت و گاز در کشور وجود دارد، تاکید کرد: تاکنون طرح توسعه 24 میدان مشترک نفت و گاز فعال و عملیاتی شده است.

وزیر نفت ارزش اقتصادی تکمیل فازهای پارس جنوبی و توسعه میادین مشترک را 400 میلیارد دلار در سال اعلام کرد و افزود: با وجود غیبت خارجی‌ها توسعه پارس جنوبی با ثبت رکوردهای جدیدی همراه بوده است.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به ضرورت توسعه صنایع تکمیلی و پائین دستی پتروشیمی برای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده اقتصادی در صنعت نفت، از پیشنهاد شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای برگشت 50 درصد از منابع حاصل از فروش مجتمع‌های پتروشیمی به بخش خصوصی در غالب وام استقبال کرد.

وی با بیان اینکه روزانه 1.8 میلیون بشکه به عنوان خوراک در اختیار پالایشگاه‌ها برای تولید فرآورده‌های نفتی قرار می گیرد، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی با توجه به قیمت بالای گازوئیل در کشورهای همسایه برای مصرف این فراورده نفتی در کشور باید برنامه ریزی بهتری انجام شود.