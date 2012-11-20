به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی شامگاه شنبه در مراسم عزاداری هیئت رزمندگان اسلام قم که در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، با بیان اینکه انسان حق ندارد خود را تحقیر و خوار کند افزود: در روایات داریم کسی که به سفره‌ای دعوت نشده نباید برود که در این صورت اگر تحقیر شد مقصر خودش است.



وی ادامه داد: انسان نباید در چند جا وارد شود که اگر ورود پیدا کرد و تحقیر شد نباید گله کند که اولین مورد در جایی است که از او سوال نپرسیده‌اند و او بخواهد جواب دهد و دومین جا آن است که بی‌دعوت جایی برود و سومین مورد نیز وقتی است که بلد پاسخ پرسش‌ها را بلد نیست اما سعی می‌کند جواب دهد.



تکریم شخصیت، تحول در انسان ایجاد می‌کند



استاد حوزه علمیه قم عنوان کرد: تکریم شخصیت، تحول در انسان ایجاد می‌کند و در روایات داریم هیچکس راتحقیر نکنید شاید آن فردی که او را کوچک فرض می‌کنیم در پیشگاه خداوند دارای مقام بزرگی باشد و همچنین در حدیثی آمده به مریض خیره نشوید که این امر موجب تحقیر او خواهد شد.



وی با بیان اینکه در حدیث داریم انسان‌های با شخصیت، سه کار را انجام نمی‌دهند افزود: کسی که کرامت نفس دارد دنیا در مقابل چشمانش کوچک است و به آن وابسته نیست، گناه نمی‌کند، اسیر شهوت خود نمی‌شود و دنیا پرست نیست.



از افراد کم شخصیت باید ترسید



حجت الاسلام رفیعی با بیان اینکه انسانی که با شخصیت است از کنار مجالس لغو با کرامت عبور می‌کند، عنوان کرد: کسی که کم شخصیت است باید از او هراس داشت چرا که او اهل همه نوع گناه است و انسان از شر چنین افرادی در امان نخواهد بود.



وی تصریح کرد: تکریم شخصیت افراد را به سمت اسلام و خوبی‌ها هدایت می‌کند که در این راستا والدین وظیفه دارند با

فرزندان خود با آداب نیکو برخورد و نباید از کلمات نیش دار استفاده کنند.



سفارش امام علی(ع) به امام حسن(ع) همراه با احترام بود



وی با بیان اینکه والدین دقت داشته باشند که مراقبت و نظارت بر فرزند لازم است اما سخت گیری نباید کرد افزود: خداوند سوره یوسف را مثال زده است تا والدین بین فرزندان خود تفاوت قائل نشوندتا اتفاقی که برای حضرت یوسف افتاد تکرار شود.



حجت الاسلام رفیعی با بیان اینکه در نامه ۳۱ نهج البلاغه امام علی(ع) فرزندش امام حسن(ع) را نصیحت می‌کند که این سفارشات همراه با تکریم و احترام است افزود: والدین باید فرزندان را به گونه‌ای نصیحت و راهنمایی کنند که شخصیت آن‌ها از بین نرود تا آن‌ها سر خورده و در آینده دچار مشکلات روحی نشوند.



عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه اضافه کرد: بیش از حد میدان دادن به فرزند و محبت بیش از اندازه نیز مطلوب نیست و در این راستا امام سجاد(ع) با جوانی که به پدرش بی‌احترامی کرد حرف نزد.



وی با بیان اینکه برخی‌ها روی رأی و نظر زن حساب باز نمی‌کنند افزود: در تاریخ داریم زهیر با مشورت زن خود به میدان آمد و دختران شعیب باعث شدند تا پدرشان حضرت موسی را جذب کند و امام حسین(ع) هم در شب عاشورا به خواهرش حضرت زینب(س) فرمود مرا در نماز شب خود فراموش نکن که این نشان دهنده جایگاه ویژه زن در تاریخ است.



کارشناس امور مذهبی تصریح کرد: دین ما دین اعتدال است که اگر به جایگاه فرزند، والدین و همسر در جای خود توجه شود زندگی‌ها با آرامش همراه خواهد بود.



جوانان را باید با احترام جذب کرد



حجت الاسلام رفیعی تاکید کرد: جوانان را باید با احترام جذب کرد و در واقع تمام امور در همین نگه داشتن احترام خلاصه می‌شود و ائمه معصومین(ع) با همین احترام افراد بسیاری را به دین اسلام کشاندند.



استاد حوزه علمیه قم عنوان کرد: امام حسین(ع) در شب عاشورا اصحاب خود را موردی تکریم کرد و به آن‌ها فرمود شما با وفا‌ترین اصحاب هستید و به آن‌ها مژده بهشت داد.



وی در ادامه با اشاره به جنایات رژیم اشغالگر قدس در کشتار زنان و فرزندان غزه اظهار داشت: ننگ باد بر آن کشورهای عربی و آل سعود که در برابر کشته شدن هم کیشان و هم زبانانشان در غزه سکوت می‌کنند و هیچ عکس العملی نشان نمی‌دهند که در واقع آنان امروز یزید زمان هستند.



ضعف در اداره انسان را زمین می‌زند



حجت الاسلام رفیعی همچنین در جمع عزاداران حسینی در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) با بیان اینکه وابستگی به دنیا برخی از افراد را نگذاشت به کربلا برسند و به دعوت امام حسین(ع) لبیک بگویند افزود: ضعف اراده از ضعف باور، وابستگی و ترس ناشی می‌شود.



وی با بیان اینکه در روایات داریم انسان ترسو به جایی نمی‌رسد افزود: ضعف در اداره انسان را زمین می‌زند و عزم و اراده از عواملی است که باعث رشد انسان می‌شود.



استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: قرآن می‌فرماید عزم حضرت آدم قوی نبود و به همین دلیل او نتوانست از درختی که از آن منع شده بود دوری کند.



کارشناس امور مذهبی عنوان کرد: شیطان اول به سراغ حوا آمد و او را تحریک کرد و گفت اگر می‌خواهی آدم به حرف تو گوش کند باید از این درخت بخورید و قرآن نیز می‌فرماید حضرت آدم عزمش ضیف بود که مرتکب چنین کاری شد.



وی ابراز داشت: قرآن به انسان سفارش می‌کند که در کار‌ها مشورت داشته باشد و در مرحله بعد وقتی به جمع بندی رسید باید به خدا توکل و اقدام کند.



عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه گفت: برخی از افراد سال‌ها از عمرشان گذشته اما در زندگی ثباتی در زمینه‌های مختلف ندارند که این وضعیت نشانه سستی انسان است.



وی عنوان کرد: در روایت آمده که از امام صادق(ع) پرسیدند حقیقت عبودیت و بندگی چیست که امام فرمود حقیقت عبودیت سه چیز است که هر کس این موارد را رعایت کند عزمش در زندگی زیاد و قوی می‌شود.



حجت الاسلام رفیعی اضافه کرد: اولین مورد این است که انسان در زندگی خود به چیزی حس تملک نداشته باشد که در این صورت به راحتی می‌تواند انفاق کند و تا اتفاقی در زندگی‌اش رخ داد خودش راگم نمی‌کند.



وی تصریح کرد: زاهد بودن به معنای نداری و فقر نیست بلکه مسلط بودن بر مال و اموال است و در واقع باید دید امیر هستیم یا اسیر.



کارشناس امور مذهبی ادامه داد: انسان نباید خود را مدبر بداند، برنامه ریزی و نظم خوب است اما باید توجه داشت که حرف اول و آخر را خداوند می‌زند.



استاد حوزه علمیه قم اضافه کرد: از نشانه‌های عبودیت این است که انسان هر کاری که می‌کند باید ببیند خداوند آن را امر کرده یا نهی، که ‌این امر ملاک قویی در درستی یا نادرستی اعمال است.

