به گزارش خبرنگار مهر، دیشب مردم ابرکوه در حسینیه درب قلعه این شهر به بهانه مجلسی که اگر چه سال ها پیش "شب شعر" بود و اینک دیگر فقط جز نامی از آن نمانده و تنها شاعر حاضر در آن، سراینده آیینی شهر است؛ حاضر شدند تا آغازگر نوحه ای دیگر باشند.

"حاج احمد امیدی" اما از زبان آب، غم می سراید.

"چون به آن لب ها مرا شیدا نمود/ جام او کف بود و آن را وا نهاد/ نارسیده بر لبش، کف ایستاد/ دیده را واکرد و من را جا نهاد/ ناگهان دیدم گلویم تشنه شد/ آبرویم، رنگ و رویم تشنه شد".

عزاداری مردم در قالب مراسم روضه خوانی از ابتدای محرم آغاز می شود ولی هیئت های سینه زن و زنجیر زن، عزاداری خود را از دیشب در تکایا آغاز کردند.

دیشب؛ اما طبل ها نیز دیگر حوصله از کف دادند و به ندای زنجیرها پاسخ دادند و این یاران عاشق سوگواره خود را آغاز کردند.

"مظلومم حسین مظلوم حسین، مظلومم حسین مظلوم حسین"؛ آوایی است که از طبل ها ساز می شود.

دیشب؛ شال های عزا چون مدالی بر گردن زنجیر زنها آویخته شد و سادات با نشان های سبز خود پیشاپیش این قافله در حسینیه حسین(ع) دور ماتم زدند.

زنجیرها بر کمرها فرود آمد و اگر نوای چاووشی خوان پیر هر از چندی ناله نمی داد هیچکس را توان نگهداشتن این کار عاشقانه حتی برای لحظه ای نبود.

"هرکه دارد هوس کرببلا بسم الله

هرکه دارد سر همراهی ما بسم الله

هرکه دارد به سرش شوق سر کوی حسین

پا گذارد به حریم شهدا بسم الله"

دوباره سوگواره طبل ها، شیپورها و سنج ها آغاز می شود و زنجیرها نیز عاشقان را نوازش می دهند.

کوچک و بزرگ و زن و مرد همراه با نوای طبل و زنجیرزن ها، دست های خود را بر سینه می زنند و مدام "حسین حسین می گویند" تا تماشاگر این سوگواره نباشند و"حاج آقا جلیل قائم محمدی" بازهم چاووشی می خواند تا داغ ها را بازهم تازه تر کند و فریادها است که بر آسمان بلند می شود.

"زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست

خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست

اینقدر نیزه زدند بر بدن نازک تو

جای یک بوسه زینب همه اعضای تو نیست"

"مظلومم حسین مظلوم حسین، مظلومم حسین مظلوم حسین"؛ باز هم آوای غم ساز طبال ها به صدا در می آید.

کودکانی که عصر دیروز در همین تکیه و در مراسم شیرخوارگاه، در غم کودک شش ماهه آقا حاضر شده بودند؛ امشب نیز در بغل مادران خود، مشق عشق را ادامه می دهند.

"السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین ..." آغازگر سوگواره مداح جوان سید محسن رسولی است که بعد از زنجیرزن ها برای خلق شور می آید و زمزمه فرازهایی از زیارت مولا حسین که اشک را به چشم می نشاند و او روضه حضرت قاسم می خواند.

اما بانی روضه شخص دیگری است.

"حسین جان بانی روضه های تو در عرش فاطمه است/ در هیئت بهشت عزای تو را گرفت".

مداح امیدواری می دهد و فریادها بر آسمان می شود.

"سینه زنان تو همه عیسوی دمند/ پس می شود ز نوکران تو هم شفا گرفت"

و عالم بدون حسین(ع) هیچ معنایی ندارد.

"عالم بدون کربلا ارزشی نداشت/ عشق حسین آمد و دنیا بهاء گرفت"

و تک بیت پاسخ نوحه آخر مداح و در پایان شب وقت شرعی را اعلام می کند.

"به وقت شرعی زهرا صدای اذان کربلا می آید امشب"

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گزارش: رحیم میرعظیم