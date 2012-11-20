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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۵۳

علوی با مهر مطرح کرد:

خطر کمبود کتاب در خانه ها/ فعالیت 25 کتابخانه روستایی در گلستان

خطر کمبود کتاب در خانه ها/ فعالیت 25 کتابخانه روستایی در گلستان

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های گلستان گفت: در حال حاضر با مشکل و بیماری خطرناکی روبرو هستیم و این مشکل خطر کمبود کتاب در خانه هاست که متاسفانه این نیاز احساس نمی شود و تاکنون نیز به این موضوع نپرداخته ایم.

سید حسین علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه تجلیل از کتابخوانان نمونه و گردهمایی دانش آموزان علی آبادی افزود: هدف از برگزاری همایش هایی مانند یارا مهربان، زنده کردن روح کتابخوانی در جامعه بویژه بین جوانان است.

وی اظهار داشت: در سال 88 حدود 28 کتابخانه در استان وجود داشت که اکنون به 70 واحد رسیده است که رشد خوب و چندبرابری را نشان می دهد.

وی عنوان کرد: کتابخانه های عمومی استان در این چند سال در همه شاخص های کتاب، اعضاء، تجهیزات و امکانات با اهتمام دولت رشد چشمگیری داشته است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گلستان بیان داشت: در سالهای قبل هز سه الی چهار سال یک کتابخانه ساخته می شد ولی در دولت نهم و دهم 10 کتابخانه در دستور کار قرار دادیم.

علوی افزود: از 10 کتابخانه ای که در دستور کار قرار دادیم، سه مورد تحویل شده، دو مورد احتمالا تا دهه فجر تحویل می گیریم و پنج مورد نیز در حدود 20 درصد پیشرفت دارند و بطور کلی در هشت سال 10 کتابخانه ساخته شده و مابقی از مکانهای بلاستفاده در روستاها تحویل شده است.

وی بیان داشت: در سال 88 تعداد چهار کتابخانه روستایی در استان فعال بود که اکنون به 25 کتابخانه رسیده است.

علوی تصریح کرد: سرانه هر شهروند 1.5 جلد کتاب است که اکنون به ازای هر سه نفر یک جلد کتاب اختصاص یافته است.

کد مطلب 1748360

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