شیرخوارگان حسینی در مصلی کرج گرد هم می آیند

علی آقا شریفی درگفتگو با خبرنگارمهر، با اعلام این خبر گفت: به رسم هرساله در اولین جمعه ماه محرم در دو هزار و 700 نقطه از کشور شیرخوارگان حسینی به یاد حضرت علی اصغر(ع) گرد هم می آیند؛ در شهر کرج و غرب استان تهران در کنار هسته مرکزی آن که مصلی کرج خواهد بود در 77 نقطه از شهر این مراسم برگزار می شود.

وی افزود: محرم امسال به جهت تقارن با هفته بسیج این گردهمایی ساعت 8:30 در مصلی نماز جمعه کرج برگزار خواهد شد.

نماینده خادمین هیئت رزمندگان کرج داد: حجت الاسلام تدینی سخنران این مراسم خواهد بود و حاج مهدی اکبریان نیز به مداحی را عهده دارند.

آقا شریفی درخصوص اهداف برگزاری سوگواری و جامه برتن کردند لباس مبدل حضرت علی اصغر(ع) هرساله در این ایام تصریح کرد: تجلیل از مقام حضرت علی اصغر(ع) باب الحوائج و دنباله روی از جام خونین عاشورا خود نشان از همت و اعتقادات مردم به این لباس مقدس دارد.

وی در پایان از همه خواهران همراه با شیرخوارگان خود دعوت کرد تا در این همایش جهانی شرکت کنند.