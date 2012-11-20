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۳۰ آبان ۱۳۹۱، ۱۱:۵۲

در اولین جمعه از ماه محرم/

شیرخوارگان حسینی در مصلی کرج گرد هم می آیند

شیرخوارگان حسینی در مصلی کرج گرد هم می آیند

کرج – خبرگزاری مهر: نماینده خادمین هیئت رزمندگان کرج در نورالشهدا از همایش شیرخوارگان حسینی، جمعه صبح در مصلی کرج خبر داد.

علی آقا شریفی درگفتگو با خبرنگارمهر، با اعلام این خبر گفت:  به رسم هرساله در اولین جمعه ماه محرم در دو هزار و 700 نقطه از کشور شیرخوارگان حسینی به یاد حضرت علی اصغر(ع) گرد هم می آیند؛ در شهر کرج و غرب استان تهران در کنار هسته مرکزی آن که مصلی کرج خواهد بود در 77 نقطه از شهر این مراسم برگزار می شود.

وی افزود: محرم امسال به جهت تقارن با هفته بسیج این گردهمایی ساعت 8:30 در مصلی نماز جمعه کرج برگزار خواهد شد.

نماینده خادمین هیئت رزمندگان کرج داد: حجت الاسلام  تدینی سخنران این مراسم خواهد بود و حاج مهدی اکبریان نیز به مداحی را عهده دارند.

آقا شریفی درخصوص اهداف برگزاری سوگواری و جامه برتن کردند لباس مبدل حضرت علی اصغر(ع) هرساله در این ایام تصریح کرد: تجلیل از مقام حضرت علی اصغر(ع) باب الحوائج و دنباله روی از جام خونین عاشورا خود نشان از همت و اعتقادات مردم به این لباس مقدس دارد.

وی در پایان از همه خواهران همراه با شیرخوارگان خود دعوت کرد تا در این همایش جهانی شرکت کنند.

کد مطلب 1748362

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