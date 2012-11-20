به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه تصویر عاشورایی از مجمواع برنامه های گوهر هدایت با حضور حمید شاه آبادی، معاون وزیر روز گذشته در نگارخانه شماره یک هنر ایران گشایش یافت.



حمید شاه آبادی در حاشیه این مراسم در سخنانی گفت: در شرایط فعلی که دشمنان هجمه های سختی علیه اهداف بزرگ کشور ما دارند، باید به هنرمندانی که به حوزه هنرهای دینی اهتمام دارند عنایت بیشتری شود.



وی افزود: آیین ها، تعزیه ها و هنرهای سنتی به صورت ملی جای خودش را در کشور باز کرده و اصولا نیازمند حمایت است. بر این اساس است که نقاشی قهوه خانه ای مورد حمایت جدی ماست، بنای ما توسعه این حوزه و ایجاد یک مجموعه خاص برای آموزش این رشته است.



وی در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه ما این حرکت را در بنیاد رودکی برای آموزش نقاشی قهوه خانه ای انجام دادیم و انتظار ما اقبال بیشتر هنرجویان است. اگر قرار باشد ما این هنرها را فقط به شکل گلخانه ای نگهداری کنیم، عملا نمی تواند در فرآیند کشور تاثیرگذار باشد.



معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امسال به طور جدی به موضوع تعزیه توجه کردیم، در اداره کل هنرهای نمایشی به موضوع تعزیه توجه ویژه ای شده است. کانون تعزیه تشکیل شده و مدیر مربوطه اش حکم گرفته و به این ترتیب اطلاعات مربوطه به آیین های تعزیه در سراسر کشور حفظ و نگهداری می شود.



وی در ادامه با تاکید بر ضرورت حفظ و نگهداری آیین های تعزیه گفت: تشکل های صنفی و تخصصی به موضوع تعزیه می پردازد که اینها باید یکپارچه سازی شود. هنر تعزیه از قدیم در کشور ما مورد توجه بوده و باید از آسیب بر آن جلوگیری شود و از این هنر صیانت کنیم.



شاه آبادی عنوان کرد: مجموعه آلات و اداوت تعزیه باید در موزه نگهداری شود که در این زمینه مصوبه ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای موزه تعزیه را داریم که به طور جدی آن را دنبال می کنیم.



وی درباره هنر نقالی نیز گفت: در این زمینه نیازمند ایجاد یک بدنه تخصصی هستیم تا کار ویژه ای در این زمینه صورت بگیرد و امیدواریم همانطور که به سایر هنرهای دینی توجه می شود، به این حوزه هم عنایت شود.



شاه آبادی در خاتمه اظهار کرد: ماه محرم و صفر فرصتی فراهم می کند تا هنرهای سنتی و آیینی ما بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و لازم است اصحاب رسانه هم بیشتر به این هنرها بپردازند و در ارشاد هم تدارک ویژه ای برای آن دیده شود.



نمایشگاه هنرهای تجسمی به مناسبت ماه محرم با مضامین عاشورایی از 29 آبان تا 12 آذرماه در نگارخانه شماره 1 هنر ایران برگزار می‌شود. دراین نمایشگاه آثاری از جمشید بایرامی، علی اکبرلرنی، رضوان صادق زاده، احمد خلیلی فرد، حمید رضا ناظمیان، فاطمه هدایتی، طاهره ایوبی، مونا هنرمند، سید حسین حسینی و... در این مجموعه به نمایش در آمده اند.