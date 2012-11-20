گرامیداشت روز نوجوان کربلا درمدارس کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم محمدی ضمن تسلیت ایام سوگواری شهادت سید وسالار شهیدان حضرت ابا عبدا... الحسین (علیه السلام) با بیان این مطلب گفت: چهارشنبه اول آذر مصادف با ششم محرم، روز نوجوان کربلا حضرت قاسم ابن الحسن (علیه السلام) است و به همین مناسبت برای گرامیداشت این روز باهدف هویت بخشی والگو دهی به دانش آموزان مراسم عزاداری وسینه زنی در مدارس برپا خواهد شد.

وی برضرورت الگو پذیری نوجوانان وجوانان ایران اسلامی از شخصیت والای حضرت قاسم ابن الحسن (علیه السلام) تاکید کرد وافزود: در این مراسم باید به ذکر مناقب وفضائل وجودی آن حضرت برای دانش آموزان پرداخته شود.

محمدی ادامه داد :‌برنامه گرامیداشت این روز با حضور جامعه بزرگ دانش آموزی و بهره گیری از ظرفیت تشکل های دانش آموزی درمدارس کشور برگزار خواهد شد.

