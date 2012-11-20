بهاره ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از اهداکنندگان خون خواست که برای اهدای خون در طول سال برنامه ریزی کنند تا این امر محدود به مناسبتهای خاص از قبیل عاشورا و تاسوعا نشود.

ابراهیمی عنوان کرد: با توجه به نیاز دائمی بیماران به فرآورده های خونی و نیز محدود بودن مدت نگهداری فرآورده ها نیاز به خون های اهدایی همیشگی است و محدود به روز و مناسبت خاصی نیست.

وی در ادامه گفت: به همین علت بهترین شکل اهدای خون به صورت مستمر و در تمام اوقات سال است.

وی گفت: در روزهای تاسوعا و عاشورای امسال نیز سازمان انتقال خون استان همدان در پایگاه های ثابت و سیار آماده پذیرش اهدا کنندگان است.

ابراهیمی افزود: پایگاه های ثابت در شهرستانهای همدان و ملایر و پایگاه های سیار در شهرهای کبودرآهنگ، فامنین و بخش دمق مستقر هستند.

وی عنوان کرد: در هنگام پذیرش داوطلبان به منظور جلوگیری از وقوع اشتباه در ثبت هویت افراد و جابه جایی پرونده های اهداکنندگان، ارائه کارت ملی الزامی است و با توجه به اهمیت این مسئله ثبت نام از داوطلبان بدون کارت ملی امکان پذیر نیست.

ابراهیمی با اشاره به اینکه در مناسبتهای مذهبی مانند روزهای تاسوعا و عاشورا تعداد بسیار زیادی خون اهدایی جمع آوری می شود، افزود: این در حالیست که در برخی از روزهای سال مانند روزهای سرد زمستان و ماه مبارک رمضان به دلیل کاهش مراجعه اهداکنندگان سازمان با کمبود ذخایر خونی مواجه می شود.

وی از اهداکنندگان خواست تا با توجه به این موضوع در تمام اوقات سال بخصوص در مواقع کمبود فرآورده های خونی برای اهدا خون مراجعه کنند.