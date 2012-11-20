پیشرفت 40 درصدی بند گزی جاجرم/ اجرای بند سنگی خراشا - جربت

مهدی قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه اکثر مناطق شهرستان جاجرم به علت پوشش ضعیف گیاهی مستعد بروز سیلاب هستند، افزود: یکی از تدابیر اصولی در حوزه های آبخیز شهری و روستایی استفاده از هرزآب های سطحی با هدف پیشگیری و کاهش خطرات وقوع سیلاب ها است که در صورت تحقق این مهم، سیلاب ها و رواناب های سطحی، بستر مناسبی را برای توسعه زیست محیطی و بهره برداری متنوع شهری و روستایی فراهم می کنند.

وی استفاده و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک یک حوزه آبخیز را در گرو مدیریت جامع و برنامه ریزی صحیح و بلند مدت دانست و گفت: در راستای دست یابی به این اهداف طرح بند خاکی گزی با اعتباری بالغ بر 180 میلیون تومان در سال 90 آغاز شد که این طرح در حال حاضر حدود 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

قدیمی اضافه کرد: همچنین در این سال بازنگری پروژه پروژه پخش سیلاب خراشا- جربت نیز با اجرای بند سنگی ملاتی با اعتباری بالغ بر 100 میلیون تومان آغاز شده که در صورت تامین اعتبار در سنوات آتی تکمیل خواهد شد.

وی تصریح کرد: اجرای این پروژه نقش مهمی در کنترل سیلاب و استفاده از رواناب های فصلی در منطقه خراشا- جربت خواهد داشت.

این مسئول با بیان اینکه بیشتر دشت های سیلابی شهرستان جاجرم در مناطق امیرآباد، حوزه آبخیز شهری شهرستان و جلگه سنخواست واقع شده است، افزود: اصلی ترین حوزه آبخیز این شهرستان حوزه آبخیز رودخانه کال شور است که بالغ بر 70 درصد سطح شهرستان را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی اظهار داشت: ریزحوزه های حوزه آبخیز کال شور و حوزه های دیگر این شهرستان شامل حوزه های آبخیز گزی، یک و دو، طبر و محمدآباد، شوقان و خراشا و جربت از جمله حوزه هایی هستند که دارای طرح های شناسایی بوده و مطالعات آبخیزداری آنها در حال انجام و یا پایان یافته است.

قدیمی در ادامه عوامل اصلی بروز سیل در شهرستان جاجرم را فقر پوشش گیاهی، بارش های رگباری، کشاورزی های غیراصولی و شخم و شیارهای نامناسب و رعایت نکردن حریم مسیل ها، کال ها و مسیرهای جریان سیلاب عنوان کرد.

وی بیان کرد: عمده ترین فعالیت های انجام گرفته در بحث آبخیزداری و مبارزه با سیلاب در شهرستان جاجرم، در قالب پروژه های مطالعاتی در حال انجام است که در طی این پروژه ها تقریبا تمامی مناطقی که مستعد خطر بروز سیلاب هستند مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جاجرم در پایان بر همکاری دستگاه های مربوطه در جهت تامین اعتبارات لازم در سنوات آتی و همچنین حمایت و همکاری آبخیزنشینان و جامعه هدف در راستای اجرای بهتر و موثرتر پروژه های آبخیزداری و منابع طبیعی شهرستان تاکید کرد.