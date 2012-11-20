تبعیض علیه مسلمانان در آمریکا فراگیر و خاص است

پروفسور نوام چامسکی زبانشناس معاصر و استاد بازنشسته دانشگاه ام.آی.تی آمریکا در یک گفتگو به مسائل و مشکلاتی که مسلمانان آمریکا با آن مواجه هستند پرداخته است.

چامسکی در خصوص محدودیتهای اعمالی علیه اقلیتهای دینی و مذهبی می‌گوید در ایالات متحده آمریکا همه مسلمانان در معرض نوعی اسلام‌هراسی هستند.

در این کشور مسلمانان با محدودیتهایی مواجه هستند و حکومت علیه آنها اقداماتی انجام می دهد. در این کشور طیف وسیعی از تبعیض علیه مسلمانان از بازداشت در فرودگاه گرفته تا تعقیب توسط اف.بی.آی را شاهد هستیم.

وی در ادامه می افزاید که مسلمانانی که در دانشگاهها تدریس می کنند نیز با تبعیضاتی مواجه هستند.

چامسکی در ادامه گفتگوی خود این تبعیض را مختص فلسطینی‌های نیز می داند و بر آن است که مسلمانان فلسطینی نیز بخشی از این ماجرای کلی تبعیض علیه مسلمانان هستند.

وی تصریح می کند که فلسطینی‌هایی که در دانشگاههای آمریکا تدریس می کنند با تبعیض مواجه هستند و گروههایی درصدد بدنام کردن آنها هستند.

چامسکی معتقد است که برای نمونه برخی درصدد هستند تا آنها را به عنوان تروریستهای ضد اسرائیلی قلمداد کنند. چنین تبعیض هایی در آمریکا مختص مسلمانان است.

استاد دانشگاه M.I.T می گوید تبعیض علیه مسلمانان خاص است و برای نمونه در آمریکا شاهد چنین تبعیضی علیه آمریکایی های مکزیکی تبار نیستیم.