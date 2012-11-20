شب بزرگداشت فریدریش روکرت برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و یکمین شب از شب‌های مجله بخارا که به فریدریش روکرت، شاعر، مترجم و پژوهشگر آلمانی اختصاص داشت، غروب دوشنبه 29 آبان ماه با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری ملت و سازمان فرهنگی یونسکو در محل کانون زبان فارسی برگزار شد.

در این برنامه ابتدا علی دهباشی در سخنانی ضمن اشاره به بیوگرافی فریدریش روکرت، به دیدار او با یوزف فون‌هامر پورگشتال شرق‌شناس مشهور اتریشی که دیوان غرلیات حافظ را به آلمانی ترجمه کرده بود و تاثیری که روکرت از او پذیرفته، پرداخت.

وی گفت: روکرت نزد هامر زبان فارسی آموخت و کمی بعد، دست به کار ترجمه آثار ادبیات فارسی به زبان آلمانی شد. حاصل نخستین ترجمه‌های او، برگردان بخشی از غرلیات دیوان شمس مولانا بود که باعث شد قالب غزل فارسی به زبان آلمانی راه یابد. به این ترتیب قالب غزل فارسی را روکرت به زبان آلمانی وارد کرد. غزل تنها قالب ادبی است که از شرق به زبان آلمانی وارد شده است.

دهباشی اضافه کرد: روکرت طی سال‌ها فعالیت خود آثار بسیاری را از زبان فارسی به آلمانی ترجمه کرده است که از آن میان می‌توان به ترانه‌های محلی گیلان و مازندران، شاهنامه فردوسی، بخش‌هایی از گلستان سعدی و رباعیات خیام، هفت پیکر نظامی و چندین اثر دیگر اشاره کرد. همچنین او سه بار در زندگی کوشید که قرآن را به زبان آلمانی ترجمه کند. حاصل این تلاش‌ها در زمان زندگی او منتشر نشد، ولی بعدها این ترجمه‌ها را بوبتسین گردآوری و منتشر کرد.

در ادامه علی غضنفری مترجم آثار آلمانی‌زبان در یک سخنرانی با عنوان «روکرت در سایۀ گوته» به میزان تاثیرگذاری گوته بر فریدریش روکرت پرداخت.

فاطمه خداکرمی هم در یک سخنرانی با عنوان «روکرت و شعرای پارسی گوی» از میزان آشنایی این شاعر آلمانی با شعرای ایرانی و تاثیر او در آشنایی آلمانی‌زبان‌های با شعر ایران سخن گفت.

سخنران بعدی این مراسم سعید فیروزآبادی بود که با موضوع «مولانا جلال‌الدین و روکرت» سخن گفت.

غلامپور، مدیر مؤسسه فرهنگی هنری ملت هم در سخنانی با اشاره به اینکه روکرت اشعار گیلکی و مازندرانی را به آلمانی ترجمه کرده بود، از وحید دانا دعوت کرد تا اشعاری را که به مازندرانی سروده و به این شاعر تقدیم کرده، برای حاضران قرآئت کند.

غلامپور همچنین قابی را که مزین بود به این سروده‌ها، از سوی مؤسسه فرهنگی هنری ملت به برند اربل سفیر آلمان در تهران هدیه کرد.

اربل هم به عنوان آخرین سخنران شب بزرگداشت فریدریش روکرت، در سخنانی از نزدیکی ملت‌ها فارغ از تمام سیاست‌ها سخن گفت و به ویژه نزدیکی مردم ایران و آلمان به واسطه 400 سال پیوند ادبی که با هم داشته‌اند و اظهار امیدواری کرد که این پیوند همچنان باقی بماند و هر روز بیش از گذشته شود.