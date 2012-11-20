رشد 98درصدی صادرات زعفران در نیمه نخست امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بازاری از رشد صادرات زعفران در نیمه اول سال جاری خبرداد و گفت: مراحل مقدماتی تهیه و ثبت بین‌المللی برند ملی زعفران ایران تا پایان امسال انجام می‌شود.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت کشور افزود: برندسازی در حوزه صادرات کالا، از تکالیف دولت در برنامه پنجم توسعه و از برنامه‌های مهمی است که این سازمان دنبال می‌کند. در این راستا برنامه‌ریزی مفصلی به ویژه برای زعفران که جزو اقلام مهم صادراتی است، انجام شده است.

وی تصریح کرد: برای ثبت برند جمعی زعفران و برندهای جغرافیایی این محصول در کنوانسیون‌های بین‌المللی و نیز ثبت بنگاه‌های تولیدی و محصولات آنها در بازارهای خارجی اقداماتی را انجام می‌دهیم و شورای ملی زعفران هم بعنوان دبیرخانه اجرایی برندسازی زعفران این موضوع را پیگیری می‌کند.

به گفته بازاری، حضور شورای ملی زعفران به عنوان یک برند جمعی درجمع کشورهایی که در سیستم مادرید هستند و ثبت برند جغرافیایی زعفران ایران در برخی کشورهای مورد هدف صادرات می‌تواند از حضور و فعالیت واسطه‌هایی که متخصص صادرات زعفران نیستند و ما را دچار چالش می‌کنند، جلوگیری کند.

وی ابراز امیدواری کرد با تحقق برندسازی تا پایان امسال، از سال آینده نابسامانی‌هایی که در بازار و برخی از بخش‌های بازار و تولید این محصول وجود دارد، رفع شود.

بازاری، بسته‌بندی محصول با رویکرد ارزش افزوده را یکی از اهداف و سیاستگذاری‌های مهمی که دولت روی آن تمرکز دارد دانست و گفت: تولید باید هم با کیفیت مطلوب و هم با بسته‌بندی مناسب باشد.

وی افزود: برای هر دو بخش، طرح جامع زعفران مطالعه و بررسی و به تصویب هیئت وزیران رسیده که در پنج فصل کل فرآیند تولید تا صادرات اعم از تولید، فرآوری، استاندارد سازی و بازاریابی را شامل می‌شود و اجرای آن موکول به تامین منابع مالی در بودجه سال آینده است.

بازاری اظهار داشت: تلاش می‌شود منابع بودجه‌ای مناسب در سال آتی به این طرح تخصیص یابد تا هدفگذاری طرح جامع را محقق کنیم.

وی تصریح کرد: ظرف دو، سه سال آینده این بخش از طرح را به تمام مبادی تولیدی توسعه می‌دهیم تا زعفران ایران به کیفیت مورد نظر بازارهای بین‌المللی و ارزش افزوده مورد انتظار برسد.

بازاری افزود: زعفران، با 98 درصد رشد ارزشی، در نیمه نخست امسال بالاترین رشد صادرات بخش کشاورزی را نسبت به سال گذشته داشته است که امیدواریم این رشد در نیمه دوم امسال و نیمه نخست سال آینده نیز ادامه یابد.